守護學童27年 81歲林彭梅妹獲全國導護志工績優獎

81歲的六家國小交通導護志工林彭梅妹，擔任導護志工27年，雖年事已高仍心繫孩童安全，今年獲得交通部金安獎的優交通導護志工，全國僅28位導護志工得獎。林彭梅妹表示，只要看到小朋友平安，就相當高興，「就算早上7時15分就要到學校也不覺得累」。

縣府教育處表示，交通部每年舉辦「金安獎頒獎典禮」，希望鼓勵對交通安全有功勞的單位、團體及個人，新竹縣連續4年獲得交通部年終視導院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」中交通教育第二組的第一名，今年六家國小推薦的交通導護志工林彭梅妹更獲得導護志工績優獎。

教育處指出，林彭梅妹雖然已經81歲，但目前仍持續在六家國小服務，希望讓學校及社區的學童安全有更多保障，在其他導護志工臨時請假時，也都會主動請纓協助，做到讓每個路口天天不缺漏，並主動向校方報告各路口交通車流狀況，協助學校改善相關環境。