北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

桃園市八德區今日進行捷運三鶯線延伸八德及大湳滯洪池建設說明會，市長鄭文燦親自到場和鄉親解說，目前捷運三鶯延伸八德段的可行性研究，在11月13日經行政院核定後，目前正在進行綜合規畫作業，預計117年完工通車，而和平路西側設置的LB13站旁，大湳滯洪池工程預定明年2月開工，完工將大幅改善該區的淹水問題。

台北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段的計畫，歷經6年，上月終於通過行政院正式核定，進入綜合規畫及環境影響評估作業階段，三鶯延伸八德段全長約3.9公里，起點為三鶯主線福德站（LB12站），中途在豎啣埤旁設置LB13站，銜接共構站捷運綠線G04站（三鶯線LB14站），未來通車後，八德經三峽、鶯歌到土城不塞車，僅需30分鐘就可到達。

鄭文燦表示，三鶯線延伸八德段發包早，現在已經做到八德門口，鄭文燦解釋，這條線一定要做，光從平鎮、龍潭、八德、大溪到土城就有7條公車路線，一天大概有1萬6千人搭乘，人潮眾多，三鶯線延伸八德段完工後，民眾從八德搭捷運就可以到台北大學、鶯歌、土城、板橋，甚至到萬華和台北，將以110年行政院核定綜合規畫為目標，綜合規畫報告核定後7年完工通車。

桃園市政府捷運工程局局長陳文德表示，未來捷運三鶯線LB14站與捷運綠線G04站將共構，站體規畫為地下車站B1穿堂層、B2捷運綠線月台，B3為三鶯線延伸八德段月台，民眾可以在站內轉乘捷運，LB14車站外將有3處出入口，規畫兩棟土地開發大樓，結合住商機能，可有效帶動車站周邊發展。

此外，為改善八德區和平路、和強路等地區淹水問題，水務局研發等既有八德區大湳水上樂園（員63號池）改建為滯洪池，大湳滯洪池工程經費為13億元，將在大滴水上樂園設置滯洪池、管理中心、停車場、水上生態廣場及環湖步道等，提供15萬立方公尺（約60個標準游泳池容量）滯洪空間，並和桃園區樹仁三街滯洪池採上下游串聯，創造滯洪空間，改善下游淹水情況。