新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

動物園回來了！新竹市府籌備多時的市立動物園今宣布重新開幕，市長林智堅特別邀請蔡英文總統到場見證，現場播放由林親自錄製的影片市長的心聲「給動物園的一封信」，林看著自己的成長經歷，從一個小男孩對動物園的印象，到勝選市長努力實踐新竹人的回憶，百感交集湧上心頭，不禁眼眶泛淚。

「謝謝大家協助小男孩完成改造動物園的夢想，我長大了，我就是那位小男孩！」林智堅說， 他是全台灣唯一有機會高度參與動物園改造的縣市首長，對此感到相當幸運，讓他有機會和各路英雄好漢一起為動物園盡一份心力，所以，無論是設計團隊、施工團隊，還有這裡的一草一木他都很清楚。

林智堅說，動物園的改造不僅是硬體改造，而是賦予整個園區新生命，市府打造友善的動物環境，創造類棲地的空間，讓動物的家更舒適。另外，市府也保存充滿新竹人回憶的大象門、噴水池，留下老樹，讓民眾踏進再生後的動物園，有種既熟悉又驚喜的感受。

蔡英文說，新竹市立動物園改造計畫是中央與地方攜手打造的合作典範，也是林智堅競選時首個大型政見，今天見證他將「政見變政績」，因此十分肯定團隊貼心的設計與安排，讓現在的動物住得更舒適、珍貴樹種得以保留，也讓民眾能親近動物。

林智堅今擔任一日解說員，陪同蔡英文與民進黨立院黨團總召柯建銘搶先參觀園區。上午11點半，動物園正式開園，吸引大批民眾排隊入園，僅20分鐘就有1500多人在動物園內參觀，不少大小朋友開心的唱唱跳跳，搶著和河馬、老虎互動。