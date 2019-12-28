受暖冬影響 竹縣水蜜桃、甜柿產量稅減

今年是有史以來平均氣溫最高的冬天，各地農作物皆受到影響，新竹縣尤其是高山的水蜜桃、甜柿，產量均銳減，蜂蜜產量也僅剩一成。

新竹縣府農業處表示，受暖冬、旱災影響，今年新竹縣五峰、尖石的水蜜桃、甜柿開花與結實率低，產量銳減，水蜜桃僅剩一至二成，甜柿也只有約三成。