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受暖冬影響 竹縣水蜜桃、甜柿產量稅減

2019-12-28 10:55聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

今年是有史以來平均氣溫最高的冬天，各地農作物皆受到影響，新竹縣尤其是高山的水蜜桃、甜柿，產量均銳減，蜂蜜產量也僅剩一成。

新竹縣府農業處表示，受暖冬、旱災影響，今年新竹縣五峰、尖石的水蜜桃、甜柿開花與結實率低，產量銳減，水蜜桃僅剩一至二成，甜柿也只有約三成。

另外，新竹縣有4個蜂蜜產銷班，蜂農每年都會將蜜蜂用卡車運往中南部採龍眼花，並舉辦蜂蜜品質競賽，但今年中南部荔枝及龍眼整體開花率不佳，蜜蜂幾乎無花可採，蜂蜜產量也僅剩一成，連比賽都辦不了。

受暖冬、旱災影響，尖石、五峰鄉的水蜜桃開花與結實率低，產量銳減。圖／新竹縣政府提...
受暖冬、旱災影響，尖石、五峰鄉的水蜜桃開花與結實率低，產量銳減。圖／新竹縣政府提供
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新竹蜂蜜蜜蜂

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