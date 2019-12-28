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高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

今年8月到9月間，經連日大雨後天氣轉高溫，出現柑橘遭灼傷，果農損失慘重，苗栗縣農業處指出，卓蘭鎮、大湖鄉與獅潭鄉的柑橘受高溫氣候異常，果實灼傷，農委會12月初公告卓蘭、大湖與獅潭三鄉鎮辦理今年8到9月高溫農業天然災害現金救助，三鄉鎮柑橘災損面積約1000公頃。

苗栗縣椪柑農情面積為683.2公頃、桶柑農情面積為677.3公頃，因8至9月多屬烈陽高照又遇陣雨或強降雨，期間柑橘果實正處發育成長期，更易造成果實損傷，縣府接到公所查報柑橘受損，邀請農糧署北區分署及苗栗區農改場專家啟動勘災小組會勘並會同公所實地勘查，實地勘查，現勘5次後，災損達救助標準。

今年8到9月連日大雨後天氣轉高溫，出現柑橘遭灼傷，苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉與獅潭鄉柑...
今年8到9月連日大雨後天氣轉高溫，出現柑橘遭灼傷，苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉與獅潭鄉柑橘受高溫異常，果實灼傷。記者劉星君／翻攝
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今年8到9月連日大雨後天氣轉高溫，出現柑橘遭灼傷，苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉與獅潭鄉柑...
今年8到9月連日大雨後天氣轉高溫，出現柑橘遭灼傷，苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉與獅潭鄉柑橘受高溫異常，果實灼傷。記者劉星君／翻攝
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高溫災損苗栗縣農民

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