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影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「您好，餐盤回收中，請小心！」國道3號關西、西湖、清水及南投服務區即日起開始有「餐盤回收機器人Enviro」進駐，經營業者新東陽公司希望透過趣味方式推廣餐盤自助回收，為服務區用餐環境帶來全新科技體驗。

新東陽指出，新東陽與東元電機合作推出的餐盤回收機器人Enviro，日前在桃園機場新東陽美食街登場，初次亮相就引起討論風潮，這次共引進10台機器人至國道4大服務區，被稱為餐盤回收大使的Enviro，會以AI智能導航系統在用餐區依照各區站不同的動線為用餐者服務，同時也會用中文、英文語音向旅客推廣自助回收。

Enviro經過時，用完餐的消費者可將餐盤直接放入機身內，新東陽強調Enviro設計的高度符合人體工學高度，可讓大家輕鬆完成回收餐盤動作，機身流暢的造型還搭配臉部LED表情變換。

西湖服務區這次也有2台Enviro進駐，經過設定、調校，今天上路提供消費者服務，昨天機器人到賣場及用餐區試運作，也吸引不少人的目光，有人立刻掏出手機拍照留念。

「充電一次可上工8小時！」西湖服務區人員表示，Enviro的造型以台灣黑熊發想設計，除表情可透過LED燈變化，另外機身配置6顆超音波感測器，可偵測出前方25公尺的障礙，也可防止近距離碰撞，最大速度可達每秒1.1公尺、餐盤載重達40公斤。

餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服...
餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服務區。記者胡蓬生／攝影
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餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服...
餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服務區。記者胡蓬生／攝影
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餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服...
餐盤回收機器人Enviro，即日起進駐由新東陽經營的關西、清水、西湖、南投4個服務區。記者胡蓬生／攝影
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