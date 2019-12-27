技術交流提升品質 苗栗副縣長率領團隊觀摩金質獎工程

苗栗縣副縣長鄧桂菊今率領縣府承辦工程人員，包括工務處、水利處、農業處、消防局與衛生局，與後龍鎮、三義鄉與銅鑼鄉等鄉鎮公所共40人，參觀由營建署中區工程處辦理台中市與南投縣政府獲108年度金質獎工程，透過實務經驗分享，提升縣府工程承辦人員對公共工程規畫設計工法應用與工程管理能力。

縣府工務處指出，參觀的工程建設，「台中市潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鐮村路道路開闢工程」道路全長約1061公尺，寬度15公尺，總經費4億581萬元，今年11月開通，串聯國道4號延伸豐田段台3線一擊74號快速道路，縮短潭子區及豐原區的15分鐘通行時間，利用2.5公尺人行道下方隱蔽區域作為管線收納空間，無需開挖柏油路、降低挖補頻率、減少道路維修經費，打造「天空無纜線，地上無人孔蓋」道路，提升區域整體發展，也是全台唯一通過美國認證綠道路工程。

此外，也參觀「106年11月埔里鎮縣道131線4K +600道路邊坡落石災害防護工程」，與苗栗縣同樣有山區道路邊坡落石造成民眾傷害的問題，該工程考量該路段緊鄰溪流，腹地不足，不利興建明隧道，工程設有2層式落石攔截網保護，並在施工期間降低交通及環境生態的影響。

苗栗縣副縣長鄧桂菊說，實地參觀「台中市潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鐮村路道路開闢工程」，在管線、用料或排水率，皆達到美國綠道路評估系統永續指標，取得綠道路認證。