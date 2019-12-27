親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤，市長鄭文燦晚上親自逛攤，力讚「滷味是國民美食」，選擇多元又美味，並說看球賽不一定要爆米花加可樂，吃滷味配茶更是中式美食特色。

桃園從縣府時期開始就辦理多次桃園好禮、金牌好店評選，十年來共選出3百多件優質產品，106年度起市府整合金牌好禮、金牌好店及桃園好棧統一行銷打造「桃園三金」，今年為實質協助在地業者進行品牌推廣並刺激銷售，60家獲得2019桃園金牌認證廠商產品將在桃園三金網站及PChome購物平台上架，方便民眾線上選購，也替桃園金牌產品打知名度。

市府經發局傍晚在藝文廣場舉行桃園金牌獲獎業者頒獎典禮，由鄭文燦親自頒發金牌認證講座，同時也宣布為期3天的「開飯＊開販-托滷生活節」起跑，活動集結金牌好店、金牌好禮、金牌好棧、觀光工廠來擺攤，還有多家知名滷味店家參與，每攤都有不同經典美食。

鄭文燦說，一個城市要讓大眾記得，特色的產品美食絕對忘不了，過去桃園舉辦豆干節相當成功，最常見到滷豆乾這道美食，他發現滷味能滷的東西很多，也深受民眾歡迎，儼然是國民美食，因此去年首度辦理滷味節，今年第2年移師藝文廣場舉行，歡迎大家來現場品嘗。

市府指出，開飯＊開販-托滷生活節展出多樣伴手禮、休閒零食、加工食品、酒類、茶葉及飲品，活動期間消費滿500元可參加三重好禮抽，還有消費集章、打卡送禮、手作DIY等活動。

桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤，市長鄭文燦（右）大啖美食。圖／桃園市政府提供
分享
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤。圖／桃園市政府提供
分享
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，晚上舉行金牌好禮頒獎典禮。圖／桃園市政府提供
分享
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤。圖／桃園市政府提供
分享
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤。圖／桃園市政府提供
分享
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，...
桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤。圖／桃園市政府提供
分享

鄭文燦品牌

延伸閱讀

促進桃園龜山周邊交通 長庚轉運站111年底完...

中興巷公辦都更111年完工 推升中壢舊市區更...

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

柯文哲指鄭文燦明年接行政院長 鄭：柯想太多

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

竹縣竹東鎮長明年2月補選 共4人登記參選

2019-12-27 17:41

竹縣第二座公托家園在竹東 明舉辦招生說明會

2019-12-27 17:32

台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

2019-12-27 16:36

新竹郵局推i郵箱服務 24小時自助寄、領郵件

2019-12-27 15:14

竹縣竹東鎮長明年2月補選 已有3 人登記參選

2019-12-27 14:54

桃市府首承受欠稅抵價土地 新明市場既成道路收歸國有

2019-12-27 13:58

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

動物園圖書館開幕 設計理念從兒童角度出發

2019-12-27 13:24

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

航空城產專區招商 「星宇」擬進駐

2019-12-26 23:23

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

縮減電動機車補助？ 桃竹未定案

2019-12-26 23:00

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

中華郵政通路助小農行銷 桃園復興全台首試辦

2019-12-26 17:36

邊跳舞邊學數學 大忠國小「跨域美感課程」很不一樣

2019-12-26 17:36

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

真善美年節禮盒義賣 打造重癱憨兒的新家

2019-12-26 17:16

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

2019-12-26 22:17

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

2019-12-27 00:28

南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

2019-12-27 12:30

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

宣傳車麥克風手疑遭威脅 蘇治芬到東勢派出所靜坐

2019-12-26 22:24

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

2019-12-27 14:13

竹市動物園明重開 老少免費入園

2019-12-26 23:03

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

黃國昌踢爆：國宅舊管塗漆矇混 北市府：調查究責

2019-12-26 23:13

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

創世招待寒士街友雙北尚缺近900桌 女星郁方呼籲支持

2019-12-27 17:21

台南3路口「綠色斑馬線」保護騎士安全

2019-12-26 23:27

統一發票兌獎APP徵件賽 20歲高帥男奪冠

2019-12-27 14:52

航空城產專區招商 「星宇」擬進駐

2019-12-26 23:23

台東卑南溪新建下游攔河堰啟用 受益農田2505公頃

2019-12-27 11:09

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部通車　

2019-12-27 17:31

北市國宅管線維修品質差？王鴻薇：重新油漆蒙混過關

2019-12-27 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top