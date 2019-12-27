桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

桃園市政府經濟發展局今天起一連3天在桃園藝文廣場舉辦「開飯＊開販-托滷生活節」，現場集結近百攤桃園美食與好禮品牌供選購，也邀來多家在地知名滷味店家擺攤，市長鄭文燦晚上親自逛攤，力讚「滷味是國民美食」，選擇多元又美味，並說看球賽不一定要爆米花加可樂，吃滷味配茶更是中式美食特色。

桃園從縣府時期開始就辦理多次桃園好禮、金牌好店評選，十年來共選出3百多件優質產品，106年度起市府整合金牌好禮、金牌好店及桃園好棧統一行銷打造「桃園三金」，今年為實質協助在地業者進行品牌推廣並刺激銷售，60家獲得2019桃園金牌認證廠商產品將在桃園三金網站及PChome購物平台上架，方便民眾線上選購，也替桃園金牌產品打知名度。

市府經發局傍晚在藝文廣場舉行桃園金牌獲獎業者頒獎典禮，由鄭文燦親自頒發金牌認證講座，同時也宣布為期3天的「開飯＊開販-托滷生活節」起跑，活動集結金牌好店、金牌好禮、金牌好棧、觀光工廠來擺攤，還有多家知名滷味店家參與，每攤都有不同經典美食。

鄭文燦說，一個城市要讓大眾記得，特色的產品美食絕對忘不了，過去桃園舉辦豆干節相當成功，最常見到滷豆乾這道美食，他發現滷味能滷的東西很多，也深受民眾歡迎，儼然是國民美食，因此去年首度辦理滷味節，今年第2年移師藝文廣場舉行，歡迎大家來現場品嘗。