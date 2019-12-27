1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

1公里內要設置第3個加油站？苗栗縣通霄內湖里128線往北勢窩的路口，加油站業者申請設加油站，里民憂心恐造成交通路線大打結，造成空氣汙染，掛起白布條「拒絕不定時炸彈！」連署陳情抗議，今天下午縣府工商發展處、工務處、加油站業者與居民現場會勘，縣府請業者重新規畫交通動線，請業者要跟居民溝通。

苗栗縣議員張可欣、陳品安、張顧礫、通霄鎮長陳漢志等人今到場，議員們現場提出組專案小組調查，明年5月會期，請業者與縣府說明。加油站楊姓業說，一切依法申請，對於里民的意見，交通動線會再重新規畫。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，加油站還在籌建階段，民眾對交通、消防、環保部分都有相關疑慮，會請業者持續溝通，請業者提出相關計畫，會找工務處、環保局、消防局相關做詳細審查，保障民眾居住環境。

居民怒批，「有必要880公尺設置3個加油站嗎？！」通霄鎮內湖里128線往北勢窩方向，就在國道三號通霄交流道下來右側，附近已經有2個加油站，一個在128線另一側，另一個在環市路上，距離要新設的加油站，轉個彎約300公尺就到。

工商發展處長黃智群說，根據加油站設置管理規則第8條，同一個路線系統距離同一側五百公尺以上，才可以設置，這個位置，經過相關會勘，符合相關規定，環市路上的加油站雖然不同路線，但與要設置的加油站距離很近部分，縣府會請中央函釋，讓民眾放心。

內湖里長林輝權說，居民憂心交通動線，現在號誌路口，每到上下班都會打結，在路口交叉位置設加油站，苗128線往北勢窩的路口，是內湖里、福源里與福龍路的必經之路，若加油站設置後，號誌大亂，都不曉得怎麼走了！