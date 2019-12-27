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1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

1公里內要設置第3個加油站苗栗縣通霄內湖里128線往北勢窩的路口，加油站業者申請設加油站，里民憂心恐造成交通路線大打結，造成空氣汙染，掛起白布條「拒絕不定時炸彈！」連署陳情抗議，今天下午縣府工商發展處、工務處、加油站業者與居民現場會勘，縣府請業者重新規畫交通動線，請業者要跟居民溝通。

苗栗縣議員張可欣、陳品安、張顧礫、通霄鎮長陳漢志等人今到場，議員們現場提出組專案小組調查，明年5月會期，請業者與縣府說明。加油站楊姓業說，一切依法申請，對於里民的意見，交通動線會再重新規畫。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，加油站還在籌建階段，民眾對交通、消防、環保部分都有相關疑慮，會請業者持續溝通，請業者提出相關計畫，會找工務處、環保局、消防局相關做詳細審查，保障民眾居住環境。

居民怒批，「有必要880公尺設置3個加油站嗎？！」通霄鎮內湖里128線往北勢窩方向，就在國道三號通霄交流道下來右側，附近已經有2個加油站，一個在128線另一側，另一個在環市路上，距離要新設的加油站，轉個彎約300公尺就到。

工商發展處長黃智群說，根據加油站設置管理規則第8條，同一個路線系統距離同一側五百公尺以上，才可以設置，這個位置，經過相關會勘，符合相關規定，環市路上的加油站雖然不同路線，但與要設置的加油站距離很近部分，縣府會請中央函釋，讓民眾放心。

內湖里長林輝權說，居民憂心交通動線，現在號誌路口，每到上下班都會打結，在路口交叉位置設加油站，苗128線往北勢窩的路口，是內湖里、福源里與福龍路的必經之路，若加油站設置後，號誌大亂，都不曉得怎麼走了！

工商發展處指出，新設的加油站面積1193平方公尺，106年申請土地認定，縣府也邀集相關單位到場會勘，今年4月同意變更土地，業者申請建照中。

居民掛白布條抗議「維護用路人安全、反對設置加油站」。記者劉星君／攝影
居民掛白布條抗議「維護用路人安全、反對設置加油站」。記者劉星君／攝影
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居民掛白布條抗議「拒絕不定時炸彈」。記者劉星君／攝影
居民掛白布條抗議「拒絕不定時炸彈」。記者劉星君／攝影
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今天下午苗栗縣府工商發展處、工務處、加油站業者與居民與在地議員們到現場會勘，縣府...
今天下午苗栗縣府工商發展處、工務處、加油站業者與居民與在地議員們到現場會勘，縣府請業者重新規畫交通動線，請業者要跟居民溝通。記者劉星君／攝影
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縣府工商發展處、工務處與環保局等單位今與居民、議員陳品安（左二）、張可欣（左三）...
縣府工商發展處、工務處與環保局等單位今與居民、議員陳品安（左二）、張可欣（左三）到場會勘。記者劉星君／攝影
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在地居民認為，1公里內有需要設置第3個加油站嗎？圖／取自Google Maps
在地居民認為，1公里內有需要設置第3個加油站嗎？圖／取自Google Maps
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加油站苗栗縣

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