中興巷公辦都更111年完工 推升中壢舊市區更新

桃園市府首件公辦都更案「中壢區中興巷公辦都市更新案」於今天動土，預計111年6月完工，完工後市府將可取得94戶社會住宅，以及派出所、市民活動中心、及樂齡學習中心等公益設施，提供附近居民更好的活動空間，進一步推升中壢舊市區的更新，成為桃園都市建設的新里程碑。

桃園市長鄭文燦表示，中興巷公辦都更案基地鄰近中壢國小，原為中壢警察宿舍，市府與昇陽建設公司簽訂合作契約，透過都更讓舊市區活化，都更案基地面積約927坪，總投資金額約14億元，規劃興建兩棟地上20層、地下3層的建築物，完工後市府將取得94戶社會住宅，及派出所、市民活動中心、及樂齡學習中心等公益設施，其中94戶社會住宅部分將優先提供警消人員居住，公益設施部分也將提供市民更完善的活動空間。

鄭文燦指出，中壢車站未來將因鐵路地下化、機場捷運及捷運綠線等交集，成為一個3鐵共構的車站，並發展為交通樞紐、商業及文教中心，市府將積極推動中壢區各項都更案，讓舊市區產生新功能，也期盼透過該都更案，讓中壢舊市區更新更迅速。