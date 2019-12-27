石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

經濟部北區水資源局局長江明郎（前右），視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開挖一半達1880公尺長。圖／北區水資源局提供 分享 facebook 經濟部北區水資源局在石門水庫，進行阿姆坪防淤隧道工程，目前工程實際執行進度約35.42%，比預定進度提早0.33%，全長3700公尺隧道，已完成約1880公尺 （50.81%），已開挖鑿一半的隧道長度。北水局長江明郎視察工地後，期勉工程人員工程品質、進度重要，然而工作安全更是第一優先。

北水局局長江明郎視察阿姆坪防淤隧道及沖淤池，視察工程進度及工地安全事宜，聽取施工單位簡報，全國首創RFID2.0版安全監控系統，在隧道工地使用情形。

過去隧道施工，工程人員只能在隧道口，進行簽進、出勤掌控，加上施工環境黑暗，伸手不見五指，無法明確掌握，工程隊人員在那個隧道工區內作業，需親自進入隧道內查看。建置RFID2.0版安全監控系統，克服地底隧道工地，無線訊號傳輸困難問題，拉設光纖線纜及點線面建構wifi傳輸技術。

透過在隧道壁設的無線傳輸及光纖線纜，安全監控系統可隨時掃描，工程人員工程帽內的晶片，以利施工所人員在遠端螢幕，確實掌握工程人員，分布在那些工區作業及移動情況，也可監測隧道內即時空氣品質及溫度。若發現有異常或危險，可立即鎖定位置，啟動緊急疏散及救援工作。