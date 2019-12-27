親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

經濟部北區水資源局局長江明郎（前右），視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已...
經濟部北區水資源局局長江明郎（前右），視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開挖一半達1880公尺長。圖／北區水資源局提供
分享
經濟部北區水資源局在石門水庫，進行阿姆坪防淤隧道工程，目前工程實際執行進度約35.42%，比預定進度提早0.33%，全長3700公尺隧道，已完成約1880公尺 （50.81%），已開挖鑿一半的隧道長度。北水局長江明郎視察工地後，期勉工程人員工程品質、進度重要，然而工作安全更是第一優先。

北水局局長江明郎視察阿姆坪防淤隧道及沖淤池，視察工程進度及工地安全事宜，聽取施工單位簡報，全國首創RFID2.0版安全監控系統，在隧道工地使用情形。

過去隧道施工，工程人員只能在隧道口，進行簽進、出勤掌控，加上施工環境黑暗，伸手不見五指，無法明確掌握，工程隊人員在那個隧道工區內作業，需親自進入隧道內查看。建置RFID2.0版安全監控系統，克服地底隧道工地，無線訊號傳輸困難問題，拉設光纖線纜及點線面建構wifi傳輸技術。

透過在隧道壁設的無線傳輸及光纖線纜，安全監控系統可隨時掃描，工程人員工程帽內的晶片，以利施工所人員在遠端螢幕，確實掌握工程人員，分布在那些工區作業及移動情況，也可監測隧道內即時空氣品質及溫度。若發現有異常或危險，可立即鎖定位置，啟動緊急疏散及救援工作。

隧道開鑿清出的土石，需大型車輛運出。沿著山勢開鑿隧道有坡度，有的隧道施工腹地狹窄，迴轉車空間有限，工程車輛倒車運出土石，行車視線不佳易發生危險，施工單位也採用圓盤式「轉車台」，讓工程車更平穩安全的迴轉行車。這項工程也將代表北水局，逐第14屆公共工程金安獎。

經濟部北區水資源局局長江明郎（左），視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開...
經濟部北區水資源局局長江明郎（左），視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開挖一半達1880公尺長。圖／北區水資源局提供
分享
經濟部北區水資源局局長江明郎，視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開挖一半...
經濟部北區水資源局局長江明郎，視察石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，目前隧道已開挖一半達1880公尺長。圖／北區水資源局提供
分享

石門水庫

延伸閱讀

友善行人 台東車站周邊改造工程動工

桃園機場新變電站動土 未來雙變電站確保供電...

水上鄉公所行政大樓新建工程動土 建築設計融入...

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

竹縣竹東鎮長明年2月補選 共4人登記參選

2019-12-27 17:41

竹縣第二座公托家園在竹東 明舉辦招生說明會

2019-12-27 17:32

台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

2019-12-27 16:36

新竹郵局推i郵箱服務 24小時自助寄、領郵件

2019-12-27 15:14

竹縣竹東鎮長明年2月補選 已有3 人登記參選

2019-12-27 14:54

桃市府首承受欠稅抵價土地 新明市場既成道路收歸國有

2019-12-27 13:58

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

動物園圖書館開幕 設計理念從兒童角度出發

2019-12-27 13:24

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

航空城產專區招商 「星宇」擬進駐

2019-12-26 23:23

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

縮減電動機車補助？ 桃竹未定案

2019-12-26 23:00

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

中華郵政通路助小農行銷 桃園復興全台首試辦

2019-12-26 17:36

邊跳舞邊學數學 大忠國小「跨域美感課程」很不一樣

2019-12-26 17:36

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

真善美年節禮盒義賣 打造重癱憨兒的新家

2019-12-26 17:16

88年日式房舍 竹市湖畔料亭吃一口懷舊味

2019-12-26 15:59

大小寶貝最FUN心 中壢新明托嬰中心暨長照機構開幕

2019-12-26 15:42

中壢龍安運動公園啟用 「桐花彩繪籃球場」飄客家味

2019-12-26 15:13

獅子會結合超商 贈餐券、蠶絲被助弱勢家庭

2019-12-26 15:06

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

佛光山桃園講堂、第五分會贈衛福部桃園醫院臘八粥送暖

2019-12-26 13:02

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

2019-12-26 21:54

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

2019-12-26 22:17

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

2019-12-27 00:28

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

2019-12-27 12:30

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

「菜完了、魚上了」 吃飯也有選舉暗喻？

2019-12-26 19:36

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

宣傳車麥克風手疑遭威脅 蘇治芬到東勢派出所靜坐

2019-12-26 22:24

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

看夕陽、親水池...世界7大令人期待的公園 預計明年2月問世！

2019-12-26 20:06

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

2019-12-26 21:25

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

黃國昌踢爆：國宅舊管塗漆矇混 北市府：調查究責

2019-12-26 23:13

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

竹市動物園明重開 老少免費入園

2019-12-26 23:03

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

台南3路口「綠色斑馬線」保護騎士安全

2019-12-26 23:27

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

台東卑南溪新建下游攔河堰啟用 受益農田2505公頃

2019-12-27 11:09

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top