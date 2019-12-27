全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

小石虎。圖／報系資料照 分享 facebook 苗栗縣議會這個會期通過苗栗縣石虎保育自治條例創全國首例。苗栗縣政府今指出，苗栗縣石虎保育自治條例今奉縣長徐耀昌核定後，苗栗縣邁入保育與兼顧開發施政期，對地方發展、石虎生存都有重大影響。

苗栗縣政府指出，苗栗是全國第一個立法通過保護單一物種縣市政府，縣長徐耀昌感謝苗栗縣議會支持同意條例通過，條例對人民只有獎勵，不會有限制，期許縣民一起包容、愛護瀕危野生動物，為全國標竿。縣府也會盡速訂定獎勵補助辦法及成立石虎保育推動小組，積極為石虎及地方進步努力。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義說，共同為石虎保育努力，縣府正在進行石虎族群數量調查，還有友善石虎生態補償給付。公部門相關開發工程，都會全面檢視，「公家帶頭來做」，一起創造多贏。

苗栗縣議員陳品安說，很高興，在經過這麼多溝通折衷妥協下，大家有共識通過這個版本，希望大家持續關注石虎保育工作，「這是開始不是結束」。

「很欣慰！真的很高興，大家都同意！」苗栗縣議員韓茂賢說，石虎保育終於在大家協商下完成全國首創石虎保育自治條例，石虎保育條例通過後，希望中央要協助苗栗縣，苗栗縣政府、議會很樂意將保育工作做得盡善盡美，希望中央能在經費相挺。

韓茂賢說，石虎保育條例通過後，保育團體根據條例協助苗栗縣讓保育工作做好，關於石虎專家學者，透過他們的協助，把石虎保育做好，作為全國表率模範；希望能讓石虎跟人的衝突，雞舍侵擾等，能想辦法改善，讓大家樂意來做石虎保育。