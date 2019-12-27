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桃園機場新變電站動土 未來雙變電站確保供電穩定可靠

2019-12-27 17:06攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

桃園國際機場今年全年旅運量預估將達創立新高的4,800萬人次，未來更將迎接第三航廈的啟用，為了未雨綢繆，因應年年持續增加的用電需求，桃園機場公司今天舉行「新設桃機(東)161kV變電站」動土典禮，預計在2021年3月完成，新變電站完成後將可提供航站區與各公共設施所需電力，也將肩負既有變電站汰舊換新過程機場園區範圍內供電任務。

桃機公司表示，「新設桃機(東)161kV變電站暨桃機原有161kV變電站設備汰換工程」歷經2年規劃設計及發包，本工程經費約10億元，新變電站在2021年完成後，確保第一與二航廈供電無虞，隨後無縫接軌進行原很變電站的電纜汰換工程。

桃機公司董事長王明德指出，桃機現有的(一)變電站目前建築配置，已經沒有額外空間供擴充特高壓設備使用，因此必需擴大新設桃機(東)變電站的建築腹地空間，機場公司會以先建後拆的方式，將桃機(一)變電站設備新設於桃機(東)變電站，可避免影響機場園區各單位之既設供電用戶品質。而桃機(東)變電站完成後可作為台電公司長安變電站雙迴路電源引入樞紐，西側則銜接未來將新建之桃機(西)變電站以供第三航站區用電使用，讓機場園區未來的供電網絡更可靠與穩定。

桃機工程處也表示，桃園國際機場自1979年啟用後，一直只由台電福海變電所用雙迴路161KV接至桃機(一)變電站供應全機場所有用電，未來新變電站完工，舊變電站更新後，桃園機場將由福海變電所以及長安變電站雙迴路供電，兩個變電站之間還有備援迴路，可供應第三航廈新增用電及後續機場擴建用電需求，建立機場100%電力備援機制，有效提高機場用電穩定度及可靠度，提升機場供電系統穩定、營運品質與飛航安全。

桃園市政府邱俊銘副秘書長也代表鄭文燦市長參與動土典禮，機場公司王明德董事長感謝交通部、民航局、桃市府、與會貴賓及各界的支持與關心，期勉工程總顧問、設計、監造及施工團隊確實掌握工期進度，如質如期完工，為桃園機場供電品質帶來嶄新氣象，也讓機場基礎設施更上層樓，提供旅客們更優質的服務。

桃機上午舉行新變電站動土典禮，與會貴賓一起合影留念。圖／桃機公司提供
桃機上午舉行新變電站動土典禮，與會貴賓一起合影留念。圖／桃機公司提供
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桃園機場公司董事長王明德董事長（中）與出席貴賓代表們共同執鏟動土。圖／桃機公司提...
桃園機場公司董事長王明德董事長（中）與出席貴賓代表們共同執鏟動土。圖／桃機公司提供
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桃機上午舉行新變電站動土典禮，由桃機公司董事長王明德（前右）及交通部專門委員陳孝...
桃機上午舉行新變電站動土典禮，由桃機公司董事長王明德（前右）及交通部專門委員陳孝齊（前左）等貴賓共同上香，祈求工程順利圓滿。圖／桃機公司提供
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桃園機場桃機建築

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