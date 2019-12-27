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新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09中央社 新竹市27日電

新竹市政府斥資進行「新竹動物園再生計畫」，經2年半大規模整修，有83年歷史的動物園明天重新開園，遊客入園後哪些不能不看，中央通訊社彙整不可錯過的10大亮點。

1、大象門（2號出入口）

位在新竹公園麗池旁2號出入口，由日本設計師參考德國哈根貝克動物園（Hagenbeck Zoo）大門建造，是當年全世界動物園最流行風格，大象與獅子雕塑以純銅製作而成，展現當時尊貴氣派。

大象門上銅雕經多次重修上漆已失去原味，經工程團隊層層去漆後，確認銅雕最初為灰綠色，再請老師傅費心調出原色後重新粉刷，盡力恢復原始樣貌。

新竹動物園整修完成，28日將重新開園。園區2號出口門柱上的大象、獅子銅雕，經工程...
新竹動物園整修完成，28日將重新開園。園區2號出口門柱上的大象、獅子銅雕，經工程團隊去漆後，確認最初色彩，特別請老師傅費心調出原色後重新粉刷，盡力恢復成為原始樣貌。中央社
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2、噴水池

進大象門後最先見到的園內設施就是圓形噴水池，與大象門是同時建造的景觀，是已被列為新竹文化資產的歷史建築，池中央「抱魚小童」經專家調查確認原始顏色後修復。

新竹動物園28日將重新開園，從動物園2號出口一走入，隨即可見一座圓形噴水池，這是...
新竹動物園28日將重新開園，從動物園2號出口一走入，隨即可見一座圓形噴水池，這是已列為新竹文化資產的歷史建築，抱魚小童乘載許多新竹人回憶。中央社
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3、黃魚鴞的家

原本黃魚鴞住的半圓形鳥籠是日治時期就保存至今的歷史建物，再生計畫決定拆除，不再展示動物，並在原處新設黃魚鴞雕塑。

新竹動物園內原本黃魚鴞居住的半圓形鳥籠，是從日治時期就保存下來的歷史建物，這次新...
新竹動物園內原本黃魚鴞居住的半圓形鳥籠，是從日治時期就保存下來的歷史建物，這次新竹動物園再生計畫拆除鳥籠，不再展示動物，但新設黃魚鴞雕塑，重現過去景象。中央社
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4、故事屋

公元1965年旅日華僑何國華送新竹動物園大象「綾子」，這棟建築就是當時綾子的家，由於動物園面積小，不適供大型動物居住，綾子過世後，曾改為夜行館。

新竹市政府將曾是大象綾子的家轉型成故事屋，館內包括播放動物影片及說故事空間，宣導...
新竹市政府將曾是大象綾子的家轉型成故事屋，館內包括播放動物影片及說故事空間，宣導生命教育。圖為108年8月16日總統蔡英文（後右3）到新竹動物園參觀故事屋。（新竹市政府提供）中央社
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動物園改造後，這棟建物轉型成故事屋，除紀念綾子，也告訴大家為什麼新竹動物園沒大象，宣導生命教育的重要，館內包括播放動物影片及說故事空間。

5、食物森林

森林是許多動物棲所與食物來源，不同植物隨四季輪替生長，園內食物森林是學習自然森林生長方式，在有限城市空間內創造多元生長環境。

食物森林全區約310坪，種植約80種、6000多棵植物；區域內有景觀樹島、山羌菜畦、生態池與落葉堆肥箱等設施。從地底到大樹，都有動物可吃的植物，如果樹、香草、葉菜、牧草、雜糧及昆蟲愛吃的蜜源植物。

新竹動物園「食物森林」呈現自然生態樣貌，區域內種植約80種、6000多棵植物，從...
新竹動物園「食物森林」呈現自然生態樣貌，區域內種植約80種、6000多棵植物，從地底到大樹，都有動物可吃的植物。（新竹市政府提供）中央社
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6、柏之丘

柏之丘是新竹公園及新竹動物園內最高峰，標高55公尺，在古代是保護竹塹城最重要的地方。軍隊在中央凹陷處設砲台，如果遇外人侵襲，可發揮保衛人民及竹塹城功能。

柏之丘上多顆「歪腰」大樹，長年受風城強勁風勢影響，加上植物向光性，隨時間推進，大樹越來越斜，形成特殊自然景象。

新竹動物園內最高峰「柏之丘」有多顆傾斜大樹，長年受風城強勁風勢影響，加上植物向光...
新竹動物園內最高峰「柏之丘」有多顆傾斜大樹，長年受風城強勁風勢影響，加上植物向光性，形成特殊自然景象。中央社
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7、人氣動物河馬樂樂

樂樂一直是新竹動物園超級巨星，原本被水泥、圍欄包圍，經改造後已擁有沙坑、草地，環境變寬闊，遊客可從許多角度一窺樂樂進食、泡澡可愛模樣。

新竹動物園人氣明星河馬樂樂原本被水泥、圍欄包圍，如今動物園改造後，樂樂已擁有沙坑...
新竹動物園人氣明星河馬樂樂原本被水泥、圍欄包圍，如今動物園改造後，樂樂已擁有沙坑、草地，新家環境變寬闊，遊客可從許多角度一窺樂樂進食、泡澡可愛模樣。（新竹市政府提供）中央社
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8、人氣動物馬來熊、孟加拉虎與紅毛猩猩

位於食物森林旁接連3處內凹區域，為移除圍籬，專家們須先了解動物行為，包括圍牆形式、高度及水池寬度都經設計，可讓遊客直接看見動物們最自然生活樣貌。

新竹動物園改造後28日將重開園，人氣動物馬來熊也將現身迎賓，園內馬來熊常以後腳站...
新竹動物園改造後28日將重開園，人氣動物馬來熊也將現身迎賓，園內馬來熊常以後腳站立，像在向遊客打招呼。（新竹市立動物園提供）中央社
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新竹動物園人氣動物孟加拉虎將於動物園28日重新開園後，再度現身迎賓，不時會發出吼...
新竹動物園人氣動物孟加拉虎將於動物園28日重新開園後，再度現身迎賓，不時會發出吼叫聲的孟加拉虎，展現威風氣勢，常吸引遊客駐足。（新竹市立動物園提供）中央社
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9、人氣動物北美浣熊

有大大「黑眼圈」，一舉一動萌翻眾人，遊客可到可愛動物區一賭萌樣。

新竹市立動物園內北美浣熊一舉一動總萌翻眾人，是園內明星動物。（新竹市政府提供）中...
新竹市立動物園內北美浣熊一舉一動總萌翻眾人，是園內明星動物。（新竹市政府提供）中央社
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10、猴島

分3區域，分別住台灣獼猴、長臂猿與馬來猴，沒圍籬的開放式猴島可讓民眾觀察猴群互相抓癢可愛模樣，也常見猴群站在樹梢觀察遊客動向。

新竹市立動物園完成整修工程，28日將重新開園，新園區內沒有圍籬的開放式猴島，可讓...
新竹市立動物園完成整修工程，28日將重新開園，新園區內沒有圍籬的開放式猴島，可讓民眾近距離觀察猴群可愛模樣。中央社
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