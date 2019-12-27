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新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40中央社 新竹市27日電

來自日本的岡元友實子（Yumi）在2017年間成為新竹市立動物園員工，她說，新竹...
來自日本的岡元友實子（Yumi）在2017年間成為新竹市立動物園員工，她說，新竹動物園原本老舊昏暗，遊客參觀時感到擁擠，動物住著也不舒適，經重新設計與改造，整體變開闊、明亮，動物們的居住空間也變得更適合了。中央社
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日本女孩岡元友實子（Yumi）指著在新家沙坑、草地與水池翻滾的河馬樂樂，眼神都亮了起來，她是新竹市立動物園創園83年首名外籍員工，跟著最愛的動物們一起見證園區蛻變。

新竹動物園是目前台灣原址現存最老動物園，新竹市政府斥資再生計畫，自公元2017年5月29日起休園，經2年半整修，明天將重新亮相。

2016年新竹動物園與上野動物園締結友好協定時，精通日、韓、中、英文的Yumi居中協助聯絡，看著新竹市長林智堅與竹市府為動物新居奔走，團隊的投入深深感動從小就熱愛動物、可在動物園盯著北極熊看2小時的Yumi。

來自日本的岡元友實子（Yumi）從小就喜歡動物，曾在日本上野動物園任研究員，是新...
來自日本的岡元友實子（Yumi）從小就喜歡動物，曾在日本上野動物園任研究員，是新竹市立動物園首名外國員工，也跟著最愛的動物們一起見證園區蛻變。中央社
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「若能在新竹市立動物園的話，我發誓一輩子為了動物園發展拼命工作」，曾任日本上野動物園研究員的Yumi 2017年寫給林智堅一封「動物園情書」，自告奮勇想成為新竹動物園一分子，誠懇說明她對新竹推動「動物園再生計畫」的期盼，願貢獻專業，翻譯日本、韓國動物園資料庫，更希望「打開動物園國際知名度」，行銷鍾愛的動物園到日、韓與澳洲。

簡短文字深深打動林智堅，經新竹動物園評估專業，邀Yumi貢獻國際經驗，加入動物園再生計畫，協助打造適合動物們的「類棲地」；Yumi同年5月飄洋過海扎根新竹，成為新竹動物園研究員。

Yumi接受中央通訊社記者專訪表示，她走訪約20國動物園，新竹動物園雖規模小，但有獨特歷史，且到新竹後發現，當地人對動物園的印象都很深刻，也非常喜歡。

她說，新竹動物園原本老舊、昏暗，遊客參觀時會感到擁擠，動物住著也不舒適，經重新設計與改造，整體變開闊、明亮，動物們居住空間變得更適合。

Yumi舉例，樂樂的家原本被水泥、鐵欄包圍，如今有沙坑、草地與水池；過去同樣被關在籠舍內的馬來熊，最近出現未曾看過的挖土等野生行為；猴群們常跳進新的水池內游泳，「從動物自然行為的改變，可見牠們很喜歡新家，一切辛苦都值得了」。

「這是一項非常辛苦的挑戰」，Yumi坦言，台灣動物園不多，設計單位過去沒建設動物園相關經驗，多以「人」的角度設計，未必適合動物；經長時間溝通討論，才讓每個角落都更自然、更適合動物居住，各方都投入相當多心思。

Yumi表示，改造後的動物園提升動物友善環境，增加人與動物互動機會，翻轉過去「動物關在籠子裡」、「動物被人看」模式，遊客可看見動物自然野生行為，成為嶄新生命教育基地。

「讓新竹市立動物園變成一個世界上最能讓孩子充滿夢想的動物園」，這是Yumi當初寫信給林智堅時的自我期許，而重新開園後的孩子歡笑聲，相信是這段台日友誼最好印記。

來自日本的岡元友實子（Yumi）從小喜歡動物，立志到國外動物園工作，也為新竹動物...
來自日本的岡元友實子（Yumi）從小喜歡動物，立志到國外動物園工作，也為新竹動物園改造盡心力。圖為Yumi在韓國當地動物園實習情景。（Yumi提供）中央社
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