台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

新竹動物園經2年半大規模整修，28日將重新開園，工程完整保留具歷史感的2號出口大象門，一旁圍牆則加入些許設計，展現新舊融合樣貌。中央社 分享 facebook 有83年歷史的新竹市立動物園是目前台灣原址現存最老動物園，新竹市政府斥資新台幣3億元再生，自公元2017年5月29日起休園，經2年半整修，明天以拆獸籠打造類棲地形象亮相。

曾有個小男孩，小時候就住新竹動物園附近，家裡牆上裱框的是首次參加的動物園寫生，幼兒園第一次遠足也在動物園。小男孩清楚記得清晨會聽到獅子低沉吼叫，或長臂猿清脆叫聲，也以為每座城市都有動物園，但長大後才知道，其實城市擁有一座動物園很不容易。

這是新竹市長林智堅的成長經歷，印證新竹動物園對風城幾代人來說是共同記憶。

建於1936年的動物園當時只是新竹公園內的兒童樂園，內有獸棚、小型動物廄舍欄籠；1957年旅日華僑何國華贈送一隻日本北海道出生的月輪種小牡熊，後續又贈鴛鴦、金錢豹、獅子、鱷魚與大象等，讓動物園更豐富，開啟動物園輝煌時代。

新竹市政府2000年新設博愛街新大門，2002年起又陸續整修部分籠舍，調整為開放空間與生態籠，嘗試將不同動物飼養在一起，規劃6大區域，取代過去狹窄籠舍隔離印象。

林智堅告訴中央通訊社記者，多年前任新竹市議員時，想趁帶姪女進動物園機會重溫兒時回憶，卻發現動物園長期疏於經營，老舊、沒活力，決定「要為動物園做些事」。

2011年林智堅在新竹市議會質詢動物園議題，號召熱愛動物園的朋友組「新竹市動物園復興運動家族協會」辦活動，吸引大家關注。

2014年林智堅投入新竹市長選戰後，將改造動物園列重要政見，就任後也履行承諾，積極規劃，為取得支持，還帶團隊到中央政府爭取動物園再生工程經費。

經費有了，整修工程是另一道關卡，其中艱辛不亞於電影「我們買了動物園」（We Bought a Zoo）的描述，包括為讓動物園尊重生命、以動物福祉為出發點，林智堅每週主持重大工程會議，與各單位反覆討論、精雕細琢，經無數次修改設計，打造適合動物生活的類棲地。

林智堅說，動物園裡不只動物受照顧，新竹市政府還特別地毯式搜查園內上千棵老樹並造冊，保留86％植栽、新增8％植栽，包括許多百年松柏，但這也增加設計與施工難度。

他說，整修除保留大象門、噴水池等建物，園內保留1916年就已存在的「樹杞」及多棵百年黑松老樹，設計秉持「禮讓自然」理念，讓所有動、植物自然生長，打造專屬新竹的「大自然教室」。

林智堅表示，台灣動物園的設計、施工經驗較少，規劃過程中，市府、設計與施工單位須不斷溝通討論，「不論如何，都將動物的需求永遠擺在最前面」。

林智堅回憶，他曾被真實事件改編的電影「搶救旭山動物園」深深觸動，一個入不敷出的「鄉下動物園」，透過員工熱情與堅持，成為日本代表性動物園；他知道他想為動物園做更多、更好。