桃市府首承受欠稅抵價土地 新明市場既成道路收歸國有

桃園蔡姓男子欠繳土地增值稅高達1193萬元，名下多筆土地經5輪法拍乏人問津，加上執行期將屆，行政執行署桃園分署、桃園市府地方稅務局就其中2筆位在中壢區的土地，以聲明承受方式抵償欠稅3萬1600元給桃園市府，除創下桃園首例，也讓該市府持有該道路產權完整，有利規劃、改善交通。

桃園分署指出，蔡男2006年欠繳土地增值稅1193萬元，經執行其銀行存款、薪資及股票等動產，仍無法完全清償欠稅，因蔡名下還有位在龜山區、中壢區等10筆土地，歷年經過5輪的法拍程序都沒人買。

而蔡男中壢區三座屋段舊社小段207-2、207-12地號等2筆土地，是位在中壢區民權路新明市場旁道路用地，持分僅有87分之4，屬於既成道路部分，剩餘的87分之83為桃園市政府所有，為讓需地機關中壢區公所持分完整，以利於未來交通規劃、運用，同時節省未來徵收支出。

桃園地方稅務局、中壢區公所協商後，在10月23日不動產拍賣時，將該2筆土地以聲明承受方式，作價抵償給桃園市政府，共償還欠稅3萬1600，成為桃園地方稅務局完成承受義務人所有不動產的首例。

行政執行署人員指出，蔡男的財稅舊案該執行的都做了，但因不動產法拍沒人買，2年內執行期限屆滿，等於義務人不用還，國家為確保債權可以用底價承受下來，直接將土地過戶收歸國有。

但桃園市過去不曾有這樣的案例，除了地段大多是畸零地、持分微小，承受後會有管理的風險，同時衍生地價稅；這次是依據2017年的「桃園市政府地方稅務局承受行政執行分署無法拍定不動產作業要點」，原則上以執行屆滿2年前才會承受。