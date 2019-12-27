親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

更便宜了！新台幣強壓日圓 換3萬元多吃10碗一蘭拉麵

桃市府首承受欠稅抵價土地 新明市場既成道路收歸國有

2019-12-27 13:58聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蔡姓男子欠繳土地增值稅高達1193萬元，名下多筆土地經5輪法拍乏人問津，加上執行期將屆，行政執行署桃園分署、桃園市府地方稅務局就其中2筆位在中壢區的土地，以聲明承受方式抵償欠稅3萬1600元給桃園市府，除創下桃園首例，也讓該市府持有該道路產權完整，有利規劃、改善交通。

桃園分署指出，蔡男2006年欠繳土地增值稅1193萬元，經執行其銀行存款、薪資及股票等動產，仍無法完全清償欠稅，因蔡名下還有位在龜山區、中壢區等10筆土地，歷年經過5輪的法拍程序都沒人買。

而蔡男中壢區三座屋段舊社小段207-2、207-12地號等2筆土地，是位在中壢區民權路新明市場旁道路用地，持分僅有87分之4，屬於既成道路部分，剩餘的87分之83為桃園市政府所有，為讓需地機關中壢區公所持分完整，以利於未來交通規劃、運用，同時節省未來徵收支出。

桃園地方稅務局、中壢區公所協商後，在10月23日不動產拍賣時，將該2筆土地以聲明承受方式，作價抵償給桃園市政府，共償還欠稅3萬1600，成為桃園地方稅務局完成承受義務人所有不動產的首例。

行政執行署人員指出，蔡男的財稅舊案該執行的都做了，但因不動產法拍沒人買，2年內執行期限屆滿，等於義務人不用還，國家為確保債權可以用底價承受下來，直接將土地過戶收歸國有。

但桃園市過去不曾有這樣的案例，除了地段大多是畸零地、持分微小，承受後會有管理的風險，同時衍生地價稅；這次是依據2017年的「桃園市政府地方稅務局承受行政執行分署無法拍定不動產作業要點」，原則上以執行屆滿2年前才會承受。

蔡男所有中壢區的路段，除了是既成道路、持分細微，加上桃園市府承受後整塊地權就百分之百完整，對於後續公部門推動建設、規劃都能更快速且方便，還能解決因預算短缺無法徵收道路用地的困境。

中壢新明市場旁的既成道路土地，桃市府、蔡男各持有87分之83、87分之4，桃市府...
中壢新明市場旁的既成道路土地，桃市府、蔡男各持有87分之83、87分之4，桃市府經承受作價抵償，持分變百分之百所有，有利後續推動交通建設。圖／桃園分署提供
分享
中壢新明市場旁的既成道路土地，桃市府、蔡男各持有87分之83、87分之4，桃市府...
中壢新明市場旁的既成道路土地，桃市府、蔡男各持有87分之83、87分之4，桃市府經承受作價抵償，持分變百分之百所有，有利後續推動交通建設。圖／桃園分署提供
分享

法拍薪資

延伸閱讀

陳學聖緊咬趙正宇「無黨身分」桃園第六選區砲火...

收爛屋抵債3.5億 國寶總裁1500萬交保並...

桃園／賴清德：黃世杰彭俊豪已從落後達黃金交叉

收爛屋抵債3.5億 國寶總裁被約談

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

動物園圖書館開幕 設計理念從兒童角度出發

2019-12-27 13:24

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

航空城產專區招商 「星宇」擬進駐

2019-12-26 23:23

縮減電動機車補助？ 桃竹未定案

2019-12-26 23:00

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

中華郵政通路助小農行銷 桃園復興全台首試辦

2019-12-26 17:36

邊跳舞邊學數學 大忠國小「跨域美感課程」很不一樣

2019-12-26 17:36

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

真善美年節禮盒義賣 打造重癱憨兒的新家

2019-12-26 17:16

88年日式房舍 竹市湖畔料亭吃一口懷舊味

2019-12-26 15:59

大小寶貝最FUN心 中壢新明托嬰中心暨長照機構開幕

2019-12-26 15:42

中壢龍安運動公園啟用 「桐花彩繪籃球場」飄客家味

2019-12-26 15:13

獅子會結合超商 贈餐券、蠶絲被助弱勢家庭

2019-12-26 15:06

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

佛光山桃園講堂、第五分會贈衛福部桃園醫院臘八粥送暖

2019-12-26 13:02

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

「南科富人區」有超商了 一次開兩間還外加星巴克

2019-12-26 16:37

影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

2019-12-26 21:54

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

2019-12-26 22:17

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40

環狀線即將通車 秀朗橋、景安站YouBike先啟用

2019-12-26 15:40

蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

2019-12-27 00:28

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

獨力撫養患病母弟 女大生「撐不下去」培力園急伸援手

2019-12-26 17:48

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

2019-12-26 14:49

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

2019-12-26 15:21

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

88年日式房舍 竹市湖畔料亭吃一口懷舊味

2019-12-26 15:59

「菜完了、魚上了」 吃飯也有選舉暗喻？

2019-12-26 19:36

黑熊媽媽不再牙痛 出現大雪山向鏡頭說哈囉！

2019-12-26 17:09

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

2019-12-27 12:30

宣傳車麥克風手疑遭威脅 蘇治芬到東勢派出所靜坐

2019-12-26 22:24

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

看夕陽、親水池...世界7大令人期待的公園 預計明年2月問世！

2019-12-26 20:06

新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

2019-12-26 21:25

台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02

造福汽機車族！北市路邊停車優惠延長半年

2019-12-26 15:38

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

黃國昌踢爆：國宅舊管塗漆矇混 北市府：調查究責

2019-12-26 23:13

基隆旭川河長期惡臭 蔡適應爭取經費改善第一期已動工

2019-12-26 16:46

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02

屏東征服宇宙！獵戶座天文台今啟用 大小朋友追日偏食

2019-12-26 17:18

台南3路口「綠色斑馬線」保護騎士安全

2019-12-26 23:27

桃園食境體驗教育營報名 學童觀察微生物、變身稽查員

2019-12-26 18:05

新加坡小巨人女壘來訪 安平國中以球會友

2019-12-26 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top