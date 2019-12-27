動物園圖書館開幕 設計理念從兒童角度出發

新竹市圖書館動物園分館明天將與新竹市立動物園一同開幕啟用，設計理念從兒童角度出發，館內擁有「閱讀、教育、生態、自然」四大功能，設計上以綠色為主色，希望營造輕鬆的閱讀環境，另外，館內還收藏曾於動物園內生活，2公尺高珍貴的大象綾子骨骼標本，預計今後會成為兒童探索、閱讀生態及生命教育的最佳學習場域。

動物園分館位於新竹動物園內百年大道旁，設計精緻，結合18公頃大的新竹公園。文化局長黃竫蕙說，動物園分館是座「主題圖書館」，館藏書籍以動植物類及親子類為主，設計上以天井採光輔以樹幹般的落柱，創造紓壓溫馨的氛圍，並規畫「閱讀角」讓兒童擁有自己的閱讀祕境，配合兒童身高方便拿取的書櫃、親子廁所等，啟用後將不定期舉辦說故事活動，希望結合閱讀、教育、生態、自然，成為竹市一個嶄新的親子共享閱讀空間。

黃竫蕙指出，動物園分館除提供實體圖書，也升級數位科技設備提供自助借書機、電子書閱讀，並導入HAMI電子書城App服務等自動化設備，民眾可利用手機、平板電腦等智慧型載具，在圖書館場域閱讀高達180種期刊、報紙及精選電子書，讓閱讀不受場地、時間、載具的限制，隨時享受閱讀。

另外，明天起至3月31日止，動物園分館會以主題策展方式，展示「相遇」、「給予」、「修復」、「離別」四個生命教育主題，希望落實生命教育，提供兒童豐富的生態探索環境，體驗動物從書中躍然於眼前的驚喜感。