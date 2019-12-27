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「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

「想要完成媽媽的願望，拍一張全家福！」小學六年級小宇的願望，小宇的媽媽身體虛弱，近6年來每周洗腎3天，貼心的小宇周六都會陪媽媽到醫院洗腎，小宇媽媽獨自撫養小宇、哥哥阿賢與妹妹小蓁。苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶。

小學六年級小宇最大的心願，希望媽媽能健康陪他，小宇母親獨自撫養小宇、哥哥阿賢、姐姐小蓁，小宇媽媽每周要洗腎三次，也因為抵抗力不好常感冒生病。小宇媽媽只能在體力較可負擔時，做家庭代工補貼家用，家中經濟主要仰賴社會福利補助，小宇和哥哥阿賢、姐姐小蓁都很體貼，阿賢今年18歲，他也決定要去當志願役，舒緩家中經濟狀況。

平日三兄姐弟會分工照顧媽媽，哥哥幫忙阿公阿嬤種田，姐姐幫媽媽洗澡，小宇分擔家事，周六陪媽媽到醫院洗腎。小宇一家人是苗栗家扶中心受扶助家庭，京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身聖誕老公公，實現小宇心願。

京鼎企業工作人員找了莎拉公主婚紗攝影禮服工作室，小宇媽媽生病多年，今天拍攝全家福時，小宇媽媽穿上粉紅色禮服，小宇和哥哥、姐姐換上帥氣西裝，精緻洋裝，和母親做搭配，全家人打扮得美美，留下特別的回憶。

苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿今也到拍攝婚紗攝影工作室，關懷小宇媽媽，鼓勵小宇一家人，小宇也寫卡片送給縣長夫人。

小宇媽媽因為洗腎吸收營養不易，須定時補充營養品，但營養品一罐要幾10塊，每天吃對家庭經濟很大負擔，小宇媽媽只在洗腎那一天喝1罐，感謝貼心的京鼎聖誕老公公明白孩子對於母親的心意，送給小宇母親洗腎專用營養品，讓小宇媽媽這段時間不必煩惱營養品開銷。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，「不一樣的聖誕節」，感謝京鼎傳愛社個人愛心及企業善行，從105年連4年，滿足至少200名苗栗家扶通苑區孩子的需求與心願，讓歡樂的聖誕添加更多的感動與感謝。

苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿（左一）今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿（左二）今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿（右三）今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿（左一）今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與...
苗栗縣京鼎企業傳愛社獲悉小宇的願望後，化身耶誕老公公，找來婚紗攝影禮服工作室，與苗栗家扶中心一同完成小宇的願望，留下美好回憶，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿今獲悉後到拍攝地點鼓勵小宇一家人。記者劉星君／攝影
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