長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

為解決龜山地區交通壅塞問題，桃園市政府規畫長庚轉運站BOT案（興建營運移轉），今天在龜山一路、湖邊路口旁舉行動土典禮，轉運站為地上5層、地下1層建物，將有大客車月台與650席汽車停車位與1200席機車停位，還將有會展中心等多功能用途，並設計地下通道可徒步往返長庚醫院院區與機場捷運A8站，預計111年底前完工啟用，期間將設臨時停車場。

龜山大坪頂地區都市發展迅速，居住人口逐年成長，尤其林口長庚醫院院區周邊有八十幾條公車路線行經，多以路邊停靠上下乘客，市府啟動長庚轉運站BOT案，由長庚醫療財團法人參與投資、興建與經營，總投資金額9億元，許可年限為興建期3年加上營運期32年共35年，今年5月雙方簽約，在完成規畫設計後，今天舉辦盛大動土典禮，不少鄉親都到場見證。

市長鄭文燦、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧與長庚決策委員會主委程文俊等人出席，並進行開工祝禱與動土儀式；鄭文燦說，長庚轉運站將有停車、客運轉乘、會展中心等多功能用途，可容納38條客運路線，讓周邊交通不打結，另長庚也預留605坪空間由市府規畫為機關用地。

程文俊說，長庚轉運站成立好處多，中長途大客車停靠載客，上下交流道相當便利，可紓解大客車圍繞周邊幹道現況，再來轉運站有650個汽車格，會用車牌辨識系統提高便利性，還將打造國際會議廳，可吸引國際人士來交流，讓國際看見桃園、桃園看見國際，最後完成轉運站同時，將進行長庚湖周邊綠美化，提升長庚周邊環境品質，也提升地方鄉親福祉。

桃園市交通局指出，長庚轉運站位於龜山一路與復興街口的公十二停車場用地，現況已作為平面停車場使用，總面積為2134坪，將打造地上5層、地下1層建物，19席大客車月台與650席汽車停車位與1200席機車停車位，轉運站將於111年底前完工啟用，也將設置地下連通道可通往長庚醫院與機場捷運，提供串連機捷、國道客運與市區公車型態的複合式交通服務。