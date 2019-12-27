老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

新竹市立動物園28日開幕，可愛動物、猛獸、 猴島、河馬樂樂及高草疏林5大動物區開放參觀，還有大象綾子故事屋、食物森林環境教育區等，門票50元，28、29日12歲以下兒童及65歲以上長者免費入園，配合開幕還推出系列活動，市府歡迎大家來迎接動物園的重生，找尋昔日美好的回憶。

市長林智堅表示，市立動物園充滿三代新竹人回憶，重新改造，以友善動物、成為生命教育場域及重新形塑動物園的角色為理念，希望打造一個「以動物為本」的園區，重新開園將是整座城市的慶典。

市府指出，可愛動物區有褐狐猴、鴯鶓、黑肚綿羊、長鼻浣熊、北美浣熊等， 高草疏林區有伊蘭羚羊、山羌、黇鹿、迷你馬等，猛獸區有馬來熊、孟加拉虎、紅毛猩猩，猴島區則有馬來猴、長臂猿及台灣獼猴，河馬樂樂區有河馬池及黃魚鴞的家。

還有大象門、噴水池等讓許多人充滿回憶的亮點，園內的柏之丘是新竹公園最高點，保留舊老鷹籠舍，食物森林環境教育區則是動物的專屬廚房，有生態池、落葉堆肥區、菜畦等，大象綾子故事屋則展示大象標本、播放黑白歷史影片。

市府指出，28日上午11點、29日上午9點起開放從大象門入園，30日休園，31日起恢復營運，搭高鐵轉乘台鐵或搭台鐵到新竹火車站後，可搭接駁車或跟著綠色地貼走到動物園，28、29日還有免費雙層巴士往返動物園與北大公園，上層露天座位可用不同視角欣賞城市街景。