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「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市元宵節民俗重頭戲（火旁）龍系列活動，將陸續登場，市公所搭配踩街活動，中正路5個路段規畫「行運一條龍」，布置金、木、水、火、土的五行燈籠，今天晚上試燈，中正路上空璀璨，吸引許多民眾的目光。

市公所指出，早期客家農村社會，外出打拚的家人過年返鄉團聚，元宵節祭祖後再次外出工作時，進行迎龍拜年，祈求消災解厄、風調雨順，「行運一條龍」使用科技光帶，增添現代感設計，「行運一條龍」以（火旁）龍的龍頭象徵代表2020苗栗（火旁）龍，搭配五行龍身顏色，分黃、橘、藍、紅、綠燈串，引發爭議的北苗青龍區，將會再加強設計。

苗栗市（火旁）系列活動將陸續登場，市公所搭配踩街活動，布置金、木、水、火、土的五...
苗栗市（火旁）系列活動將陸續登場，市公所搭配踩街活動，布置金、木、水、火、土的五行燈籠，今天晚上試燈，吸引許多民眾的目光。圖／苗栗市公所提供
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元宵節拜年

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