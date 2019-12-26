這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

苗栗縣政府文化觀光局、苗栗縣觀光協會結合業者，創意行銷觀光旅遊，邀請百名網紅今天起3天2夜遊苗栗，第一站到卓蘭鎮花露農場，聖誕紅、玫塊花等花卉盛開，連男廁的小便斗都是海芋、向日葵、豬籠草等造型，還跨海紅到日本，網紅也驚艷。

花露農場有31年歷史，創辦人陳基能原在台北市濱江花市賣盆栽組合，因為愛吃柑橘找到卓蘭，買地開發農場，前10年經營花卉產業，後來轉型休閒觀光，其中，公廁小便斗利用玻璃纖維材質，打造花草造型，9年前還盛大辦理啟用典禮，至今許多人津津樂道，最近紅到日本，再度引發熱議。

第二代陳郁文說，配合政府南向政策，農場到國外行銷，因新加坡、馬來西亞冬天較少花卉，花露從花卉轉型，就是四季都有花賞，新加坡、馬來西亞的遊客成長最快，1年有3000人左右，此外，有一次日本雜誌的編輯使用住宿券來農場，拍下小便斗分享，造成一股小轟動，許多遊客慕名而來。

3天2夜「百位網紅遊苗栗」活動，還安排三義鄉鐵路舊山線鐵道自行車、泡湯體驗，大湖巧克力雲莊等DIY，及泰安竹林秘境等景點參觀，希望網紅透過直播、社群平台分享行銷及推廣苗栗，網紅「星野優」直呼好漂亮，可以用餐，又有市集、花卉等，還有很多景點可以拍照，覺得好開心。