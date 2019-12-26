桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

新購電動機車補助明年退場，不僅環保署取消3千元補助，經濟部工業局1萬元補助也縮水至7千元，桃園市環保局原加碼補助1萬元，明年是否持續補助，迄今仍無消無息，備受民眾關心，環保局指出，桃園市電動機車設籍數6萬4千輛已衝六都最高，且也擔心持續補助對其他燃油機車業者不公，明年補助額度目前尚在研議中，仍無定案，但預告「一定會有調整」。

以單純新購電動機車補助來說，若選在桃園市購車，今年連同環保署與環保署補助最多可領1萬8千元，另有經濟部工業局補助1萬元，由於補助相對他縣市優渥，桃園購車量大增，由於環保署早預告明年取消3千元補助，環保局今年7月就先「打預防針」，今年下半年加碼補助從1萬5千元先自砍至1萬元，但已進入年度尾聲，不少民眾關心明年度是否還有補助？

市府環保局指出，今年受理購車補助上半年1萬件，下半年雖加碼補助部分縮水，但民眾預期心理明年會大砍，因此下半年申請踴躍，迄今受理1.5萬件，預估全年度會到3萬件，補助總額上看3.5億元，考量空汙基金永續性與電動機車設籍數也大增，還在研議明年補助辦法。

市府環保局指出，環保署雖已取消新購車補助，但各縣市環保局對是否調整自行補助部分多持保守觀望態度，目前仍在研議中，也會觀察其他五都明年度補助情況再做定論，雖然尚未定案也尚無時間表，但預告「明年一定會有很大的調整」，今年度補助則將受理至明年1月10日，明年度則先暫停收件。