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苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣109年元旦升旗典禮，在109年1月1日上午5點15分在苗栗縣政府前廣場舉辦，縣長徐耀昌邀請加大家到縣府廣場齊唱國歌、揮舞國旗，展現團結及愛護中華民國，當天苗栗縣吉祥物貓裏喵現身，現場安排抽獎活動，最大獎是iPhone11手機，還有台北沖繩雙人來回機票，讓大家開年好運旺旺來！

苗栗縣社會處指出，109年元旦升旗典禮，歡迎大家一起迎接109年第一道曙光，並以「南北齊躍進，山海遊慢城」為主題，共同營造穩健務實、幸福永續的苗栗。

現場安排充滿朝氣表演節目，邀請苗栗縣108年客家藝文嘉年華志工展風華、社區舞春風比賽第一名的公館鄉中義社區發展協會，開場表演，邀請年青朋友喜歡青春團體「A-TEAM」活力動感表演，最後，泰安鄉知名懷舊樂團，帶來不同風格歌曲。

社會處指出，除充滿朝氣表演節目、莊重的元旦升旗典禮，現場還有開運摸彩活動，當日上午5時15分定點發放摸彩券（一人一張、數量有限，發完為止）及限量小國旗。摸彩品有蘋果iPHONE 11手機及AirPods2耳機，任天堂Switch主機，「台北-沖繩雙人來回機票」，縣府行銷亮點政策，準備迷你無人機及三義國際慢城鐵道自行車（Rail Bike）雙人套票等摸彩品。

社會處表示，為讓元旦升旗典禮活動順利，從108年12月31日晚上6點起至109年1月1日上午9點止，在縣府路、府前路及民族路等部分重要路段進行封路及交通管制作業，請用路人、鄰近活動場地及參與活動的鄉親朋友們留意管制資訊。

苗栗縣109年元旦升旗典禮，歡迎大家一起迎接109年第一道曙光，並以「南北齊躍進...
苗栗縣109年元旦升旗典禮，歡迎大家一起迎接109年第一道曙光，並以「南北齊躍進，山海遊慢城」為主題，共同營造穩健務實、幸福永續的苗栗。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣社會處舉辦元旦升旗典禮，108年12月31日晚上6點起至109年1月1日上...
苗栗縣社會處舉辦元旦升旗典禮，108年12月31日晚上6點起至109年1月1日上午9點止，在縣府路、府前路及民族路等部分重要路段進行封路及交通管制作業，請用路人、鄰近活動場地及參與活動的鄉親朋友們留意管制資訊。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣國旗機票

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