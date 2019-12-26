遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

歲末年終將至，遠東全家福即日起至明年元月22日，特別於新北市三重歌林科技大樓舉辦outlet展售會，推出旗下全系列品牌，眾多商品零碼出清，以優惠的價格回饋消費者讓民眾挑好買好過好年。

遠東全家福桃園廠（內壢）表示，冬季特賣New商品這一波主打商品男女科技輕暖發熱衣，特別添加膠原蛋白，提升親膚性，穿搭效果更佳舒適，發燒搶購價兩件500元；女性舒適棉質彈性盒褲，一盒兩件，任選兩盒只賣238元。

其他主打商品還有戶外機能休閒外套，有防風、防潑水效果，兼具保暖性，男女有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元起。

運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲680元居，家休閒長褲讀者優惠搶購價299元。

男女無縫貼合輕量羽絨外套，採用無縫線設計，且不易竄絨，現場出示新聞網訊息 就享讀者搶購優惠價，買一送一1200元。另外，上班族必購的易整燙襯衫展售價一件399元起，休閒貼帶長褲搶購價499元。

寢飾熱銷商品主打2.8kg法國百分百純羊毛冬被，優惠價2000元限量30件，品牌專櫃聯名款「麗莎&卡斯柏」系列床組，和百貨通路同步展售優惠價3980元。天然乳膠枕舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元；人體工學記憶枕，舒緩壓力易洗耐用，優惠價980元。