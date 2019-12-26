桃園食境體驗教育營報名 學童觀察微生物、變身稽查員

寒假即將來臨，家長們是否還在煩惱小朋友們的寒假活動，桃園市政府衛生局明年度的寒假專門為國小三至六年級的學童，設計一整天的「食境體驗教育營」活動，時間訂在109年2月4日限額50名，以尚未報名過衛生局營隊活動的學童優先錄取，全程免費。

報名方式為1月8日前，於桃園市政府衛生局網站（https://dph.tycg.gov.tw/）線上報名專區登錄，額滿為止。

這次寒假食境體驗教育營，衛生局提供豐富的食品安全議題與知識，並且帶領學童進入實驗室，透過觀察食品中常見的微生物、螢光增白劑、著色劑等物質來探索食品檢驗，同時也能從活動中認識食品添加物、食用色素，以及辨識正確的食品標示。

另外，寒假教育營除了實驗室動手操作以，也讓學童們化身為小小稽查員，還加入了食品工廠的參訪行程，預計在2月4日下午將會至「金格食品股份有限公司」，認識烘培食品的生產製造與加工過程，同時有動手DIY，發揮自己的想像與創意彩繪糖霜餅乾，還能設計屬於自己的馬卡龍。