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中華郵政通路助小農行銷 桃園復興全台首試辦

2019-12-26 17:36聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵及電商等資源推動「風信子行動」，並選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會，展示以郵政業務推動地方創生的7大行動，中華郵政董事長吳宏謀親自出席，表示郵政公司力挺小農青農，透過創生行動幫助農民行銷農特產。

今天記者會現場展示復興區青農種植的段木香菇及桃園市13個行政區最具代表性的農特產品如仙草茶餅、秈米棒等，並展示7大地方創生行動階段行成果，包含在地農特產推廣、在地農特產運送、在地體驗企畫、在地特色宣傳、在地社區關懷、在地公益回饋及在地品牌扶植等，其中，復興區的段木香菇新包裝也亮相，由中原大學師生操刀設計，展現創生活力。

中華郵政公司董事長吳宏謀說，這些具代表性的濃特產品，未來規畫在郵政商城上架銷售，就有感台灣面臨少子化、高齡化與都市化，很多鄉村產業人口外流，關鍵在於要讓青農、小農產品提升競爭力，希望透過郵政通路協助行銷，「做最大後盾」，讓農民專注生產。

吳認為，小農與青農認真生產的農特產雖然規模小，不足以在便利商店上架，但郵政公司力挺他們，只要是優質有生產履歷且有責任保險的會安排上架，保證郵政通路供貨是最好的，除了桃園復興區，郵政公司也將擇定台灣北、中、南3個鄉鎮試辦，帶動鄉鎮風華再現。

桃園市長鄭文燦肯定中華郵政具有通路優勢，此次計畫幫助偏鄉原鄉農民銷售產品，是中華郵政重要里程碑，對青農與原鄉農民有很大幫助，還說之前看過中國實況直播平台浪Live，有老農透過賣農特產，網路立刻下單就完成金流，就曾思考過台灣有無發展空間，沒想到就看到中華郵政宣布將透過郵政商城協助，也希望各界以實際行動，一起力挺返鄉青農。

中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵...
中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵及電商等資源推動「風信子行動」，並選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會，中華郵政董事長吳宏謀（右）、桃園市長鄭文燦（左）等人出席。記者張裕珍／攝影
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中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵...
中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵及電商等資源推動「風信子行動」，並選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會，中華郵政董事長吳宏謀、桃園市長鄭文燦等人出席。記者張裕珍／攝影
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中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵及電商等資源推動「風信子行動」，並選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會，中華郵政董事長吳宏謀、桃園市長鄭文燦等人出席。記者張裕珍／攝影
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中華郵政選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣...
中華郵政選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會，復興區的段木香菇新包裝也亮相，由中原大學師生操刀設計，展現創生活力。記者張裕珍／攝影
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中華郵政服務據點遍布全台各鄉鎮，有感小農「會種不會賣」，今年整合郵、儲、壽、集郵及電商等資源推動「風信子行動」，並選定桃園復興區為全台首個試辦點，今天下午更舉辦復興段木香菇暨青農產品推廣記者會。記者張裕珍／攝影
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青農中華郵政農民

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