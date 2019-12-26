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苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會臨時會今最後一天二三讀會議，通過苗栗縣109年度追加減預算，臨時動議時，苗栗縣國民黨議員黃芳椿對日前時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出兩支議會相關影片大表不滿，引發議論的影片分別是國民黨議員提案將曾提案送紀律委員會，黃芳椿怒指曾玟學「不要網路霸凌大家」，曾玟學回應「他們希望我閉嘴不要講任何話」。

苗栗縣議員臨時會今二三讀會議，通過苗栗縣109年追加減預算案。苗栗縣109年度總預算歲入241億1367萬9000元、歲出238億8367萬9000元。

臨時動議時，國民黨議員黃芳椿怒指時代力量議員曾玟學，黃芳椿播放相關影片，包括曾玟學在粉絲專頁PO議員要提案將曾送到紀律委員會影片，與曾玟學捐出議會發生日禮券新聞。

黃芳椿還剪一個片段，曾玟學在議會總質詢時提醒縣長徐耀昌「以後不要再罵我小王八蛋」回擊曾玟學，黃接著秀出曾玟學將生日禮券捐出新聞畫面，黃芳椿說，「你在影射所有議員拿1200元放口袋，你自己很棒，加碼800元，2000元給華山基金會，上網PO一大堆」。

黃芳椿說「告訴你曾玟學議員，我捐了不知道多少倍，跟你捐的來比比看，我帶你去看我捐多少？做功德不要掛在網路上，你來我等你」，並要曾玟學身為議員，管好自己就好，不要管其他議員，不要再影射苗栗縣議會其他議員或影射苗栗縣政府預算有關事情，希望曾能改進，並說大家同事一場，如果繼續網路霸凌，他也不怕事，再繼續霸凌，他們「加倍奉還！」

曾玟學說，影片開頭放部分片段，文章後面附上議會直播連結，不是片面截圖；生日禮金純粹就他部份說明，是不是全國議會都有生日禮金，他也查證，基隆、新竹縣、台中、南投、彰化、台南、高雄、屏東、澎湖、連江，都沒有編列生日禮金，他逐一打電話詢問過。

議員韓茂賢自嘲「因為石虎議題，我被霸凌最久！」，他堅持石虎用人保護，不是圈地，從來沒有人告訴過他的想法、做法是錯的，就把他形容吃石虎長大的，這就叫作片面擷取說話，對於黃芳椿議員形容被截圖，深表同情。他也勸黃芳椿，他被1萬8千多人罵過，你那個還算小事，換個角度想，全國有2千3百萬人，只被1萬8千人罵。

關於生日禮券，韓茂賢說，代表不監督代表，議員不監督議員，議員是要監督縣府重大決策，大家難得同事一場，一起努力。

苗栗縣議長鍾東錦說，生日禮券1200元，不光是議員，員工都有，只是一個心意，也是全國編列的，他1月2日生日，生日禮券也會拿，他也宣布1月18日在興華高中他頒發一百萬獎助學金，給偏鄉、優秀學生，小紅包過年。

苗栗縣議員曾玟學說，「他們就是希望我閉嘴」。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學說，「他們就是希望我閉嘴」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣國民黨議員黃芳椿（站立者）對日前時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出議會相關...
苗栗縣國民黨議員黃芳椿（站立者）對日前時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出議會相關兩支影片，將曾提案送紀律委員會與曾玟學捐出生日禮券，引發熱議。黃芳椿大表不滿，怒指曾玟學「不要網路霸凌大家」。記者劉星君／攝影
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曾玟學苗栗縣網路霸凌

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