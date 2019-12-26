真善美年節禮盒義賣 打造重癱憨兒的新家

耶誕節才剛過，緊接著農曆新年也即將到來，真善美社會福利基金會為了打造重癱憨兒的新家園「新屋老憨兒重鎮村」，推出真善美公益年節禮盒，除了內含茶香白瓜子、高山烏龍茶，今年還特別與平鎮農會合作，推出新產品「秈米棒」，年前趕工組合，憨兒們組成工作隊包裝，平鎮農會的志工們也一起來幫忙。

盒裝組合真的很不容易，單是把半成品放置禮盒中，憨兒們就很費力，真善美社會福利基金會希望家園教保謝秀絹表示，很感謝志工朋友一起來幫忙組裝禮盒，因為單是組合這件事，就能讓憨兒們學習組裝的順序感、位置，對他們來說都是很大的幫助。

今年基金會更與平鎮農會合作推出新產品秈米棒，淡淡的奶黃香，咬起來就是好滋味，平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，真善美在桃園是一個相當認真的社會福利單位，而平鎮農會的秈米也是相當優質有名，透過好的公益單位結合好的產品，希望可以讓禮盒內容更豐富，也很期待銷出好成績，能實際幫助到弱勢。

謝秀絹說，由於今年碰上選舉，新年禮盒買氣冷颼颼，往年都能賣4千盒，今年距離農曆新年只剩兩個禮拜，卻只賣出了1千多盒，呼籲民眾多多支持購買真善美公益年節禮盒。