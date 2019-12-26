平鎮國中E化智慧圖書館啟用 民眾家長也可借閱

桃園市平鎮國中E化智慧圖書館今天啟用，圖書館設置數位學習區、自助借閱區，建立讀者自助管理系統，實現智慧管理、智慧服務的智慧科技校園，將圖書館環境功能最大化。

桃園市府教育局長高安邦表示，自106年度起辦理桃園智慧城市旗艦計畫之智慧校園圖書館，主要以學校現有圖書館，增置RFID技術設備結合市民卡，建立自助管理智慧圖書館，以提供相關智慧服務，邁入智慧生活行列，至108年已建置11座智慧圖書館。

平鎮國中校長羅新炎表示，學校圖書館不僅提供校內師生優質的閱讀環境，並開放社區與學生家長使用，為提供科技化資訊服務，引進「智慧圖書館自動化系統」，館藏每本書皆置入RFID晶片標籤，讀者只需使用市民卡，就能完成自助借還書，讓借書手續更簡化便利。

圖書館管理員可於館藏系統提供讀者多元服務，包含新書推播、新書介紹、圖書借閱排行、自動尋書及盤點系統等項目，有效解決圖書館人力資源不足的問題。讀者也能下載圖書館APP，使用個人行動載具完成圖書快借、查詢個人借閱紀錄等，滿足個人使用需求。

圖書館自助借閱服務，吸引學生更加踴躍借書。過去2年蟬聯平鎮國中「圖書館借閱王」的九年級學生吳秉隆表示，自助借閱機只要刷一下條碼就可以完成借書，即使圖書館老師不在也可以借書，很方便、很快速，感覺很先進。

羅新炎校長表示，「閱讀教育」是平鎮國中戮力發展的重心。多年來，陸續榮獲教育部閱讀磐石獎、親子天下樂讀學校等榮譽，校內多位老師獲頒教育部閱讀推手及閱讀績優教師，更多年蟬聯桃園市語文競賽總冠軍。

繼104年獲教育部及市府圖書館空間改善計畫經費，讓圖書館有機會「搬新家」，平鎮國中打造優質閱讀環境，接續智慧圖書館的啟用，進一步實現智慧科技校園典範。「Open a book，Open your world」，閱讀是打開世界的橋樑，E化智慧圖書館，提供個人更親民簡便的閱讀服務，讓智慧圖書館成為學習及教學資源中心，學習更有效率。

教育局長高安邦表示，平鎮國中為閱讀教育投注很多心力，藉由智慧校園圖書館計畫挹注，更能提升親師生及社區閱讀品質，達到閱讀素養高效學習及自主學習能力。