大小寶貝最FUN心 中壢新明托嬰中心暨長照機構開幕

中壢新明托嬰中心暨社區長照機構今天開幕，桃園市長鄭文燦表示，市府推動中壢新明公有零售市場3樓空間活化利用，設置托嬰中心暨社區長照機構，分別委託南亞技術學院幼保系及財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心團隊營運，提供多元友善的健康照顧服務。

鄭文燦指出，新明社區長照機構可收托60名長輩，提供日間照顧、居家服務及臨時住宿等服務，讓長者擁有「樂齡老年」，達到健康樂活的目標；新明托嬰中心採用公辦民營方式，可提供60名0到2歲嬰幼兒托育服務，將大幅降低年輕家庭的負擔。未來新明托嬰中心暨社區長照機構可進一步與青年事務局「新明青創基地」合作，推出創新科技照顧服務，成為嬰幼兒及高齡長者的幸福角落。

鄭文燦也說，中壢總人口數已突破42萬人，市府規劃於中壢過嶺社福館、中壢常樂公園及中壢1號社會住宅等地，設置6處大公托、3處小公托及2家社區長照機構，預計將於明年下半年陸續開幕，讓長者達到樂齡樂活的人生目標，也讓年輕家庭能夠快樂生養、安心工作。