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獅子會結合超商 贈餐券、蠶絲被助弱勢家庭

2019-12-26 15:06聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

農曆春節前夕，國際獅子會300-G1區捐出4萬3200份的超商65元餐券，嘉惠竹竹苗120的弱勢邊緣戶，讓他們明年上半年每天午、晚餐都能吃到一個愛心便當，同時也贈送每戶一條蠶絲被，今天在縣府大廳舉行溫馨的捐贈儀式。

縣長楊文科表示，感謝國際獅子會300-G1區這次結合「統一超商公司」及各慈善單位，舉辦「拯救飢餓」寒冬送暖活動，希望發揮拋磚引玉，號召善心企業及民間單位扶助每一戶經濟弱勢戶家庭，每月認捐金額3900元，鼓勵受捐助家戶積極向上。

該區總監黃龍生說，這120戶他們是從竹竹苗縣市政府列冊的低收入戶中，透過實際訪視再選出的邊緣家庭。他號召響應的獅子會會友們，除了出錢也要出力，所以未來將在每個月月底，由各捐贈者親自把餐券送到受惠戶家中。

社會處表示，縣府從明年1月1日開始至110年的12月31日，也啟動「閃耀青春‧家庭夢想啟飛」希望存摺投資方案服務計畫，協助縣內低收和中低收入戶家庭，且家中有高中職、大學以上在學子女的150戶次家庭。

計畫與富邦慈善基金會、馴錢師財商中心合作，提供這些家庭建構具備財商知能及軟、硬實力等無形的脫貧能力，如職能培養、自立學習、心靈素質養成、理財觀念教育、社會價值體現等，凝聚這些家庭成員，把財務改變成為他們家人共同合作的努力目標。

國際獅子會300-G1區捐出4萬3200份的便利超商65元餐券，嘉惠竹竹苗120...
國際獅子會300-G1區捐出4萬3200份的便利超商65元餐券，嘉惠竹竹苗120的弱勢邊緣戶，今天在縣府大廳舉行溫馨的捐贈儀式。記者陳斯穎／攝影
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超商低收入戶楊文科弱勢家庭

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