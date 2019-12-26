日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

新竹市立動物園將在12月28日全新開園，位於新竹市麗池湖畔的88歲日式木造建築「湖畔料亭」28日也將全新開幕，由夢田文創團隊進駐，湖畔料亭四座歷史建築將分別為湖畔料亭餐廳、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡、豊賀伴手，林智堅市長邀請市民28日起前來體驗，在88歲的歷史建築中，賞湖光、享用美食。

文化局表示，湖畔料亭興建於昭和6年（1931年）為4棟日式木造房舍，106年登錄為歷史建築，當初是日本人接待高級文官將領、政治界、商界人物的宴飲場所，可以說是當時的高級社交場所。修復完工後委外經營，由夢田文創攜手豊耀餐飲，與市府共同活化這座歷史建築，結合書店、咖啡、品茶、餐飲、伴手禮等元素，重新賦予湖畔料亭餐飲身分。

市長林智堅表示，新竹市立動物園再生計畫即將完工，保存良好的日式木造建築「湖畔料亭」，透過新竹公園重新規畫整建，更加凸顯湖畔料亭的建築之美，也與人們更親近，他說，整建工程後，在湖畔料亭旁發現一棵百歲茄苳大樹，現在每到假日就聚集人潮，儼然成為新竹金城武樹。

文化局表示，湖畔料亭4座建築各有主題，包含「湖畔料亭餐廳」用台洋與台日料理詮釋新竹特色，有客家梅干扣肉的道地日式咖哩、義式料理主廚手作的千層陽春麵、客家桔醬炸雞等特色料理；「竹風茶廳」則有老酸柑茶、蒸菁綠茶、寶山橄欖等；「閱樂書店x飲咖啡」是閱樂書店結合台南名店甘單，提供外帶優質咖啡；「豊賀伴手」有新竹特色伴手禮、精緻日洋食盒等。