竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

為了讓竹北至竹科交通更為順暢，新竹縣、竹市政府向中央爭取補助，辦理大新竹地區智慧交通協同控制第三期續期計畫，竹北至經國橋廊帶尖峰時段，將自明年元月2日起，提前與延後啟動該廊帶上下午尖峰時段智慧交通控制時間，並搭配調整沿線三處路口禁止左轉時間，請用路人留意並配合。

縣府交旅處表示，竹北至竹科的經國橋廊帶，原規畫上下午尖峰時段是早上7點至9點、下午5點至8點，經過一、二期計畫數據分析，發現有提早開始湧入車潮，並延後的趨勢，為了更優化改善大新竹地區交通壅塞，自2020年1月2日起調整禁止左轉時段。

調整禁止左轉的路口與時段，包含新竹縣竹北市自強南路/文興路口（自強南路上-雙向），平日上午06：45至10：00及下午04：00至08：00禁止左轉。

新竹市慈雲路/公道五路口（慈雲路上-經國橋下橋方向往竹科方向），平日上午06：45至10：00禁止左轉；新竹市慈雲路/埔頂路口（慈雲路上-往竹北方向），平日上午06：45至10：00及下午05：00至08：00禁止左轉。