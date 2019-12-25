苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

苗栗縣議員陳品安日前在議會總質詢時指出，苗栗縣各鄉鎮市衛生所設置的法源依據是「苗栗縣衛生局組織規程」，不是「苗栗縣政府組織自治條例」，衛生所沒有獨立預算，不算二級機關，依法衛生局不應編列特別費給各衛生所的主任，52萬多元的衛生所主任特別費用應刪除；苗栗縣政府24日開縣務會議，通過「苗栗縣各鄉鎮市衛生所組織規程修正草案」，明年1月1日施行，苗栗縣各衛生所有明確法源依據作為二級機關，縣府編列特別費給各衛生所主任適法。

苗栗縣議員陳品安說，雖然相關預算案仍依強勢通過，但縣府願意正視問題，找出解決問題方法，補正法源依據，讓衛生所成為「二級機關」，值得肯定。

苗栗縣議員陳品安，律師出身的她，日前看預算書發現，苗栗縣衛生局轄下18鄉鎮市衛生所不是二級機關，但預算書卻編列「衛生所主任因公務上所需之特別費支出」52萬0800元，這筆預算應刪除，於法無據。根據苗栗縣政府組織自治條例第8條「本府為辦理特定業務，設所屬二級機關；及組織規程另定之」，縣府二級機關包括，媒體事務中心、動物保護防疫所、毒防及心衛中心，都根據此條設置。

陳品安說，衛生局有其組織章程，根據苗栗縣政府衛生局組織規程第10條「本局在各鄉（鎮、市）設衛生所，並視業務需要得設立有關衛生醫療機構，其組織規程另定」，就法源依據來看，衛生所不是二級機關。