流感流行中台中10萬老人打公費疫苗好踴躍 沒打快去打

衛福部公布，上周類流感就診破十萬人次進入流感流行期，台中市衛生局統計，台中市公費流感疫苗第二階段接種對象老人及學齡前幼兒從本月8日開打，接種十分踴躍，不到3周，已有10萬名老人接種。提醒民眾，現在公費疫苗供應充足，今年台中市共準備73萬1050劑公費流感疫苗將在明年1月3日全數到貨，接下來明年元旦開放第三階段接種對象，提醒尚未接種的老人與幼兒儘快在年底前接種，接種前可先與合約院所確認，避免向隅。

根據疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感就診率11.02%，今年流感併發重症累計188人，死亡38人，接近流行門檻11.5%，即將進入流行期。

今年公費疫苗因世界衛生組織延遲選株，較去年延後一個月開打，疫苗從三架改為四架，提供更廣泛保護力， 第一階段小學到高中學生上個月15日在校園開打，第二階段老人及學齡前幼兒在本月8日開打，今年接種踴躍，甚至有縣市傳出搶打疫苗，一度造成公費疫苗調度不及情事。

台中市衛生局說明，今年台中市依往年流感接種經驗，共準備73萬1050劑公費流感疫苗，人口涵蓋率26.1%

，今年台中市公費流感疫苗接種踴躍，除了第一階段學生的接種率提高外，第二階段老人及學齡前幼兒在本月8日開打，不到3周，老人已有10萬人接種，較106年同一時段增加75%，學齡前幼兒有4萬7千人接種，較106年同一時段增加66%。