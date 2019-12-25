守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

苗栗縣銅鑼鄉杭菊是主要產區，每到11月花期盛開，杭菊花海美不勝收。苗栗縣政府農業處每年與農糧署、銅鑼鄉農會合作辦理杭菊農藥殘留抽檢，今年11月總抽驗件數高達110件，檢驗報告結果出爐，合格率達97％，農業處今會同相關單位，到杭菊田區將驗出不合格的杭菊全數銷毀。

苗栗縣農業處農務科指出，提升苗栗縣杭菊品質，讓消費者買的安心，食的放心，對於農藥抽檢不合格者，縣府會要求農友不得採收上市，採收部分立即封存，已上市通知集貨場、批發市場及衛生主管機關立即下架封存，後續再確認追蹤農藥殘留報告，合格後才可以販售。

針對驗出不合格杭菊，農務科、銅鑼鄉農會、農糧署，今到田區將不合格的杭菊全數銷毀，共7袋，一袋300台斤，批發價一袋約4萬元。

農務科長蔡政新說，今下午到田區，針對苗栗縣今年杭菊檢驗不合格銷毀，苗栗縣杭菊在銅鑼地區種植3、40年歷史，保存杭菊品牌，希望種出來杭菊，有一定的品質，今年針對杭菊種植抽檢110個件，合格率97％。

蔡政新說，抽驗田區發現不合格，請農民先封存後，執行銷毀，縣府對杭菊品質有決心，公開銷毀，讓消費者不會買到有農藥殘留過高的產品。

蔡政新說，杭菊一分地光是種植與採收，一分地成本就要十幾萬，銅鑼的杭菊農友重視品質，農友因用藥不小心，導致農藥殘留超標，農友願意配合，希望消費者對銅鑼杭菊要有信心。

銅鑼鄉農會杭菊產銷班長張文煥說，今年銅鑼杭菊價格以往差不多，今年受到豪雨影響，苗栗杭菊產量不多，今年產量4萬斤，比去年來說少6成，目前市價基本價一斤1600元，批發價一斤1000元左右。