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募款獎勵弱勢兒儲蓄脫貧 鄭文燦登高一呼宮廟響應

2019-12-25 18:50聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市政府鼓勵弱勢家庭兒少參與兒少教育基金專戶儲蓄脫貧，最近在市長鄭文燦募捐登高一呼，德修宮慈善文教基金會、南崁五福宮相繼響應捐款支持，鄭文燦今天表示，低收弱勢家庭兒少每月若存500、1000或1250元儲蓄專戶，政府就對等提供存款撥入，為鼓勵存款，市府更提供開戶500元禮券，若存入500元就再給500元禮券，獎勵弱勢兒少存款脫貧。

桃園市政府社會局2年半前，配合中央開辦「兒童與少年未來教育及發展專戶」，幫助列冊低收、中低收入及長期失依安置兒少個案，南崁五福宮今天舉辦捐贈兒少教育基金專戶20萬元，由五福宮主委陳宗賢代表捐贈、鄭文燦代表市府接受，並致贈五福宮感謝狀。

鄭文燦表示，目前全桃園符合資格的低收、中低收及長期失依安置的兒少有2000多人，約有百分之四十六的弱勢兒少參與該計畫，如果每月儲蓄存款1250元，政府就對等補助1250元，等於1個月存2500元，1年就可存3萬元，從出生到上大學18年就可存款54萬元，加上利息就有60萬元。

鄭文燦最近幫忙該兒少教育基金專戶募捐，連日來，德修宮慈善文教基金委由市議員郭麗華代表捐贈該專戶120萬元、五福宮捐贈20萬元給該兒少教育基金專戶，郭麗華、陳宗賢說，響應鄭市長一起關心弱勢兒少做公益。

鄭文燦說，希望尚未加入的弱勢家庭兒少參加該計畫，來開戶就給500元禮券，若存入500元再給500元禮券，鼓勵弱勢兒少儘量存錢，存錢就會脫貧，政府對等補助存款外，地方獎勵存錢就給禮券購買生活用品，讓弱勢家庭有依靠。

市府社會局長鄭貴華表示，為鼓勵弱勢兒少參與儲蓄存款計畫，政府對等補助之外，前來開戶就補貼500元禮券，若存入第一筆存款5百、1千或1250元，就補貼對等禮券多少，存款滿1年如果每月穩定存款就再補貼每月存款的2倍禮券，幫助弱勢家庭兒少儲蓄脫貧。

桃園市南崁五福宮主委陳宗賢（右二）代表捐贈兒少教育基金專戶20萬元，市長鄭文燦（...
桃園市南崁五福宮主委陳宗賢（右二）代表捐贈兒少教育基金專戶20萬元，市長鄭文燦（右三）代表接受並致贈感謝狀。記者曾增勳／攝影
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桃園市南崁五福宮主委陳宗賢（右一）代表捐贈兒少教育基金專戶20萬元，市長鄭文燦（...
桃園市南崁五福宮主委陳宗賢（右一）代表捐贈兒少教育基金專戶20萬元，市長鄭文燦（右三）代表接受並致贈感謝狀。記者曾增勳／攝影
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禮券鄭文燦弱勢家庭

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