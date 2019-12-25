五月天、桃市議員楊家俍聯合送愛 邀育幼院童看演唱會

五月天「Just Rock It!!藍/Blue」巡迴演唱會，一連在桃園國際棒球場開唱11場，24日平安夜第3場中，上演溫馨畫面。邀請小小嘉賓，來自桃園市平鎮區的樂活育幼院小朋友，一起搖滾，嗨翻現場。

這場五月天樂團公益送愛活動，由市議員楊家俍發起，經桃園市政府新聞處居中牽線，希望替育幼院童盡一份心力。市議員楊家俍感性地說，感謝「相信音樂」公司響應，全數提供演唱會門票，讓院童能增添過節歡樂。

市議員楊家俍表示，這些弱勢環境成長下的小朋友們，少了父母的愛和照料，需要的是更多社會大眾關懷，對於要看大型演唱會，根本不敢奢望。

五月天樂團這次正巧又在桃園國際棒球場舉辦，同樣在單親家庭長大的楊家俍，立刻邀請「相信音樂」公司來共襄盛舉，並僱請遊覽車接送院童，自己扮演起接送大哥哥，讓院童人生的首場演唱會，永生難忘。

樂活育幼院小朋友，得知能到現場聽偶像五月天的表演，也都相當興奮，展現難得開心的驚喜笑顏，前一天還特地寫了大卡片，要請市議員楊家俍代為轉達給五月天哥哥，院童們也另外特製了一張給家俍議員叔叔的卡片，蓋上自己的小手印，畫出一顆心，表達出心中滿滿感謝。

樂活育幼院長吳美蘭表示，這是孩子們第一次看演唱會，相當興奮，還連續好幾天練唱五月天的歌曲，真的很感謝大家送暖。吳院長也藉此機會，向外界請託能募得筆記型電腦，過去樂活育幼院曾與中原大

學合作舉辦資訊課程，但因電腦老舊，已無法再使用而中斷課程，盼外界能捐贈8到10部規格相當的筆記型電腦，方便孩子們使用，讓孩子們學習不中斷。