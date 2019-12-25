影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

苗栗縣議員黃月娥近日接到女兒反應，三合院後方養好幾十隻的雞陸續不見，懷疑被石虎吃了，黃月娥通報縣府農業處，農業處隨即請團隊架設攝影機監測，攝影機拍下石虎身影，黃月娥今將石虎影片PO到臉書「西湖鄉拍到可愛的石虎」。農業處指出，友善石虎生態給付，協助通報3000元獎勵金，架設攝影機拍到石虎有1萬元獎勵金，將獲1萬3000元生態給付。

苗栗縣議員黃月娥今下午在臉書PO出10幾秒的石虎的影片，寫到「女婿家：西湖鄉拍到可愛的石虎。吃掉50-60隻雞呦！」黃月娥說，女婿家住在西湖，最近接到女兒反應，晚上發現雞舍有聲音，好像有出現石虎，發現養在後院的雞都被吃，她協助通報縣府農業處，農業處上周裝設紅外線攝影機，前天去收相機，發現拍到可愛的石虎身影。

黃月娥說，女婿家養雞都是自己吃，雞都養得胖胖的，沒想到被吃掉那麼多，女兒還告訴她「如果是雞農很可憐」，5、60隻雞被吃，親家母還說「過年沒雞了」。農業處團隊告訴她們，附近環境是石虎易出沒地區，有相思樹，三合院後方，又有養雞，很天然的環境。

雖然雞被吃掉了，不過他們可以獲1萬3000元友善石虎生態給付，石虎入侵通報獎勵金3000元，架設攝影機後拍到石虎，有石虎入侵監測獎勵金1萬元。農委會今年7月辦理友善石虎生態服務給付試辦計畫，縣府明年將擴大試辦計畫，除了通霄鎮外，明年擴大到苑裡鎮、西湖鄉。

另外，今年10月3日在苑裡發現年幼石虎，在行政院特有生物保育研究中心照顧下，小石虎健康長大並接受野放訓練中，農業處感謝發現民眾協助個體保全，縣府昨到苑裡鎮公所表揚發現人王志榮並頒贈獎勵金1萬元與感謝狀。農業處指出，由於往後協助石虎保育的案例可能會逐漸增加，節省行政工作並擴大活動宣傳效果，縣府將在每年植樹節統一辦理表揚獎勵。

農業處提醒，遇到幼獸時，原則上除非幼獸遭到遺棄或是有立即性的危險，否則沒有人為介入干擾必要性。石虎成功野放紀錄低，將野生動物帶離原本家園，後續所需投入照養及野放訓練所需成本可觀，若能由親獸帶回照養絕對是最佳方式。