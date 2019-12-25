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關懷病友及團隊復原力 桃醫院長化身愛的耶誕老公公

2019-12-25 18:06聯合報 記者鄭國樑／即時報導

衛生福利部桃園醫院12月以來，處處可見聖誕節的相關布罝，除門診大廳展示著約2層樓耶誕樹、鋼琴志工演奏耶誕組曲，還有門診大廳到各個病房報佳音等一連串的耶誕活動，濃濃的耶誕歡樂氣氛感染著到院看診、住院民眾或探病家屬。

桃園醫院院長徐永年今天在門診大廰加入合唱團體，溫暖唱著耶誕歌曲平安夜，來院民眾不斷拍手叫好，搶著合照，小朋友們更圍著耶誕老公公開心拿小禮物，魔術表演也帶來了全場高潮。

接著，徐永年院長化身耶誕老公公，和部桃關懷小組到全院各單位及病房報佳音送禮物，用溫暖和愛陪伴無法回家團聚的住院病友，與辛勤工作的同事。

徐永年說，桃園醫院長期致力於長照護與老人關懷，今天到跟護理之家和住民爺爺、奶奶共度美好的耶誕節，祝福他們平安健康。為讓了讓他們更能深刻感受到耶誕佳節氣氛，院方貼心安排10到12月壽星慶生。

桃園醫院人事室主任李益堅說，藉著這次佳節，院方所營造出濃厚且溫暖的耶誕氣氛，讓同仁感受到快樂職場，也強化醫護人員職場復原力，同仁們更可快樂投入工作，進而提供病人更優質的醫療品質。李益堅強調，職場復原力是一種良性循，可達到快樂職場與工作效益平衡外，在桃園醫院的環境下，更可以正面回饋給病人。

報佳音的團隊來到兒科病房，「院長牌」耶誕老公公一現身，病童們和家屬都興奮地搶著與合照，因生病沒辦法好好過節的小朋友，難得露出笑容。一位病童陳媽媽說，原有安排參加耶誕晚會慶祝，沒想到孩子突然生病，「謝謝桃園醫院貼心給我們難忘的耶誕節」。

徐永年表示，今年第一次在桃園醫院cosplay 耶誕老公公帶給大家開心，醫者父母心，醫師不只要有醫術，更要能體察病人的身心靈，有時候雖然是小小的動作，但是可以讓自己和別人心滿意足。

小朋友們更圍著耶誕老公公開心拿小禮物。圖／衛福部桃園醫院提供
小朋友們更圍著耶誕老公公開心拿小禮物。圖／衛福部桃園醫院提供
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徐永年院長化身耶誕老公公，和部桃關懷小組到全院各單位報佳音送禮物。圖／衛福部桃園...
徐永年院長化身耶誕老公公，和部桃關懷小組到全院各單位報佳音送禮物。圖／衛福部桃園醫院提供
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報佳音的團隊來到兒科病房，「院長牌」耶誕老公公一現身，病童們和家屬都很高興。圖／...
報佳音的團隊來到兒科病房，「院長牌」耶誕老公公一現身，病童們和家屬都很高興。圖／衛福部桃園醫院提供
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桃園醫院院長徐永年今天在門診大廰加入合唱團體，溫暖唱著耶誕歌曲平安夜。 圖／衛福...
桃園醫院院長徐永年今天在門診大廰加入合唱團體，溫暖唱著耶誕歌曲平安夜。 圖／衛福部桃園醫院提供
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