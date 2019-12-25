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桃園庚子春聯30日發送 名師揮毫具藝術價值

2019-12-25 18:08中央社 桃園25日電

桃園市長鄭文燦今天發表庚子金鼠年兩款春聯「民和年豐」及「四季平安」，分別由書法名師朱振南與在地書法家鄧君浩揮毫題字，30日起將透過里長發送，或開放至市府及公所索取。

鄭文燦與書法名家朱振南在市政會議中共同發表春聯「民和年豐」，由鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝聯合署名；另一款春聯「四季平安」，則是由鄭文燦單獨署名，並由桃園在地書法家鄧君浩題字。

鄭文燦表示，「民和年豐」取自「左傳．桓公六年」，是要祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年能安居樂業。同時以「四季平安」來祝福台灣，在新的一年內平安喜樂。

鄭文燦指出，市府特別邀請台灣享譽國際的書法名家朱振南，為桃園市的春聯揮毫創作，曾為桃園國際機場第一、二航廈及台北車站提字的朱振南，相信可以讓桃園市明年的春聯更具國際藝術價值。

桃園市秘書處長顏子傑說，台灣使用的繁體字是華人文化的寶貴資產，也是台灣的優勢，透過不同的書法字體撰寫春聯，更象徵藝術文化的傳承和延續。印製80萬份的「民和年豐」春聯，30日起將透過公所及里長系統發送，至於限量版的「四季平安」春聯，30日起在市府一樓服務台及各地區公所服務台免費開放索取。

春聯鄭文燦書法家

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