桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

桃園市年輕家庭眾多，但公立及非營利幼兒園比例還不高，加重家庭經濟負擔，市府近年積極盤整學校等公有空間打造公共化幼兒園，預估明年公私幼比例達標4比6，今天更宣布將新建18間公共化幼兒園，已獲得教育部補助8成經費。圖／本報資料照 分享 facebook 桃園市年輕家庭眾多，但公立及非營利幼兒園比例還不高，加重家庭經濟負擔，市府近年積極盤整學校等公有空間打造公共化幼兒園，預估明年公私幼比例達標4比6，今天更宣布將新建18間公共化幼兒園，總經費9億4590萬元，教育部核定補助8成，若再加上相關設備經費，中央挹注總經費將超過10億元，這18間新建幼兒園將陸續在110年至113年開辦招生。

市長鄭文燦今天逢就職周年主持市政會議，分別聽取教育局「桃園市公立及非營利幼兒園推動進度」專題報告與社會局「桃園市公托中心及公共托育家園推動概況」專案報告，表示市府正積極擴大公共化幼兒園與托育中心供應量，公幼將先達標4成，另則積極爭取社會住宅並盤點公有低度使用空間，加快布建公托中心及公共托育家園，打造優質育兒環境。

公共化幼兒園部分，桃園從104年到108年增班幅度大，目前公立及非營利幼兒園計233園，私立幼兒園374園，公立及非營利幼兒園占總幼兒園數607園比率為38.39%，預計明年公私幼比例將達4比6，109年至113年也預計增加47園、6406個名額，由於桃園2到5歲幼兒9萬多人比幼兒園核定人數7萬多人要多，鄭文燦也指示增設2歲專班，讓托育能銜接學前教育。

市府教育局指出，目前已申請中央補助18所新建幼兒園，總經費9億4,590萬元，其中由教育部補助8成，補助經費約7億5660萬元，倘若再加上相關設備，總經費將達10億元以上。

18項新建幼兒園地點分別為1、桃園區國強段土地（上海路文中路口）2、桃園區公二公園3、桃園區中路段土地（原憲兵隊）4、八德區同和公園5、八德區茄苳國小6、八德區瑞豐國小7、蘆竹區五福段土地（中山路六福路口）8、龜山區文青國中小9、龜山區大湖國小10、中壢區中壢國小11、中壢區青埔國小12、中壢區青園國小13、中壢區興南國中遷校校地14、龍潭區武漢國中15、楊梅區楊梅幼兒園16、楊梅區二重溪土地（現自立停車場）17、大園區埔心國小18、大園區青山段土地（致維街致善路口），都將在113年前完工開辦。

市府教育局學前教育科指出，選點主要考量該區域公共化據點比例，盤點有無合適空間或土地以利未來規畫，除了中壢區中壢國小與青埔國小、楊梅區楊梅幼兒園與大園區埔心國小為公立幼兒園，其餘14處皆為非營利幼兒園，18處全為利用現有土地新建新的幼兒園校舍，並非單純裝修，因此整體經費較為高昂，感謝教育部補助8成經費，將於明年陸續開工。