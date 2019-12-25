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北二高茄苳向東道路通車 連通新竹縣市寶山香山

2019-12-25 16:33中央社 新竹市25日電

新竹市政府今天辦「竹市北二高茄苳交流道聯絡道向東延伸新建工程」通車典禮，交通部長林佳龍出席表示，茄苳向東道路通車後，能滿足在地鄉親需求，也打通縣市交界道路。

市長林智堅表示，茄苳景觀大道銜接新竹縣寶山的東香東街，過去狹小崎嶇，新竹縣寶山鄉與新竹市香山區之間往來危險，在交通部支持下，這次工程市府總共投入新台幣3.6億元，興建453公尺、寬約20公尺的聯通道路，給在地居民一條更安全道路，也將提升香山區整體發展機能。

林智堅指出，這次在東香東街連接雙林路一段附近施工新闢道路，道路長約453公尺，主要包含平面道路約333公尺，以及為克服地形而興建的「茄苳湖大橋」長約120公尺，讓民眾可以直接穿越山谷，連通雙林路與茄苳景觀大道。

他說，橋體採用單柱懸臂平衡工法興建，在生態環保與道路建設之間取得平衡，通車後可將成為香山區及寶山鄉連繫新竹市區的重要道路。

林智堅表示，而茄苳交流道向東延伸道路完工後，可改善茄苳景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉等各區之間的易達性與安全性。

林佳龍肯定茄苳向東道路通車後，就像打通任督二脈，滿足在地鄉親需求，打通縣市交界道路。

新竹林智堅林佳龍

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