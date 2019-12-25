林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

新竹市長林智堅除是位手機控，還超愛一款神秘APP，任職五年來共換了2、3次手機，只要一拿到新手機，第一件事就是下載該APP，甚至透露「不能一天沒有它」。圖／市府提供 分享 facebook 身為全台最年輕市長，新竹市長林智堅除是手機控，還超愛一款神秘APP，任職5年來共換了二、三次手機，只要一拿到新手機，第一件事就是下載該APP，甚至透露「不能一天沒有它」，高依賴度引起幕僚興趣，紛紛猜測，原以為是LINE或美圖秀秀，沒想到真相出爐跌破大家眼鏡，竟是一款叫做「倒數日reminder」的倒數計時APP。

市府指出，林智堅透過這款APP設定倒數任期，將其當作自我激勵的秘密武器，藉由該APP提醒自己每天都要跟時間賽跑，林說，他將「2014年12月25日」設定起始日，從第一天擔任市長算起，後面加上一句自我鼓勵「天將降大任於斯人也」。

林智堅回憶，5年前剛擔任市長時，種種巨大困難擋在眼前，因此用這句話來勉勵自己，千萬不能放棄，連任當選後，他把任期最後一天「2022年12月24日」設為結束日，並用「美夢成真」當作註記，他說，「希望最後一天市長任期結束時，能夠心滿意足地見證家鄉改變，享受美夢成真」。目前林智堅已擔任市長1826天，還剩下1095天。

林智堅今天也將就職5周年感言PO上臉書，短短1小時按讚數就破千，不少網友紛紛留言「身為新竹人好幸福」、「我新竹人我驕傲」、「我們看到1千多個日子的奇蹟」，還有網友PO出與林8年前的合影，見證林多年來為新竹市的努力。