造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車
已故范揚東老先生一生熱心公益，其身教言教影響其子女及家屬，子女們自小受父親教導「取之於社會、回饋於鄉梓」的觀念，家屬們感念父親一直以來對於社會默默付出貢獻，為使更多人得以救助，家屬們以其先父名義捐贈救護車1台給消防局第三大隊新埔分隊，今天於新埔分隊舉行啟用典禮，新竹縣長楊文科帶著感恩的心到場感謝家屬，對於范老先生回饋地方的精神十分敬佩，表示消防局會充分運用這台救護車，幫助更多人。
故范先生的大兒子暨現任義消第二大隊顧問團長范振勇表示，父親當了40幾年義消顧問，熱心助人，也是新埔獅子會第七屆會長，平常省吃儉用，但對於做公益非常願意付出，希望達到拋磚引玉的效果，能有更多企業來一起做公益。
消防局統計，到院前緊急救護服務工作每年快速成長，經統計竹縣108年度截至11月底緊急救護案件已達18264件，平均每月1666件，這樣高承載的救護量，需要依靠專業的救護技術品質及專業的救護車設備，消防局長孫福佑表示，今日家屬們捐贈的救護車價值3百多萬元，是目前竹縣救護車中設備最好的，除了基本的擔架床、急救包、3合1氧氣組等器材外，更配有一台百萬等級的最新醫療設備。
消防局表示，救護車內的五合一儀器，除可監測12導程心電圖外，尚具有自動/手動電擊器、血壓、血氧、潮氣末二氧化碳（EtCO2）的功能，並可將疑似心肌梗塞的心電圖，於到院前即時傳輸給醫院急診室或醫師判讀，有助醫院及早啟動心導管團隊，讓到院前與到院後處置可以無縫接軌，給予患者更即時的處置，提供縣民最好的救護醫療品質，也給予消防救護人員更好的安全保障，更為緊急傷病患提供更好的救護服務運送工具。
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