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誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

省道台一線桃園中山路旁近日被發現，多個台電變電箱被貼滿違規的廣告單，電箱幾乎成了...
省道台一線桃園中山路旁近日被發現，多個台電變電箱被貼滿違規的廣告單，電箱幾乎成了廣告牆，地方發現惡劣的是，廣告單並非用雙面膠黏貼，而是先在變電箱上刷膠再貼上廣告單，「根本撕不下來」。圖／中聖里長崔美瑛提供
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電桿、變電箱被貼違規小廣告層出不窮，省道台一線桃園中山路旁近日被發現，多個台電變電箱被貼滿違規的廣告單，電箱幾乎成了廣告牆，地方發現惡劣的是，廣告單並非用雙面膠黏貼，而是先在變電箱上刷膠再貼上廣告單，「根本撕不下來」，市府環保局清潔中隊獲報派員以高壓水柱沖洗才沖得掉，強調已經請警方調閱監視器揪出濫貼者，最高罰6千元。

發現變電箱遭貼滿違規廣告的桃園區中聖里長崔美瑛氣憤地將照片PO上網，她說，中山路從武陵高中對面加油站前到上海路愛買，沿途3個變電箱四面都被貼，直言「這樣還有王法嗎？」不少網友也看了相當傻眼，強烈要求要加重罰金，並說應該要全民打電話把他打爆。

崔強調，亂貼小廣告相當可惡，過去用雙面膠貼還比較好撕除，現在則出現直接在電箱刷膠再貼廣告單，幾乎全部包滿，是嚴重破壞市容，她里內近年將電箱全都彩繪上貓狗的圖樣，就是希望遏止不肖業者入侵，但仍會偶有張貼，刻意將廣告單蓋在貓狗圖樣上，讓她氣炸，好在有里內孩童看到即時通報，甚至很勇敢地向對方說不能張貼，這樣貼了會變很醜！

崔美瑛擔任里長多年，她說，變電箱被貼滿違規小廣告是很多里長心中的痛，房仲業者總一概推託「不是我貼的」，還企圖轉移焦點說會請委託的廣告業者改進，但依舊故態復萌，且小廣告留的電話都是來自王八機不怕罰，一旦被停話後，過沒多久又復活，繼續接生意。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林說，針對違規張貼小廣告，市府採勤查重罰、合法疏導，今年以來查獲違反張貼廣告物，依廢清法裁罰1049件，可罰6千至5千元不等罰款，另可依電信法停話，今年也停話6942件，並將公設廣告欄收費標準降價，鼓勵到廣告欄張貼。

台電桃園區營運處業務副處長張文在說，台電平時會巡檢變電箱狀況，若發現遭貼違規小廣告會通報環保局取締，若當下看到違規張貼也會上前制止，但確實無法完全阻止違規張貼行為，之後將透過相關會議向市府建議能否增加嚴厲處分，遏止不肖人士不敢貼、不能貼。

省道台一線桃園中山路旁近日被發現，多個台電變電箱被貼滿違規的廣告單，電箱幾乎成了...
省道台一線桃園中山路旁近日被發現，多個台電變電箱被貼滿違規的廣告單，電箱幾乎成了廣告牆，地方發現惡劣的是，廣告單並非用雙面膠黏貼，而是先在變電箱上刷膠再貼上廣告單，「根本撕不下來」，得出動高壓水柱清理。圖／中聖里長崔美瑛提供
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電桿、變電箱被貼違規小廣告層出不窮，連中聖里內可愛的彩繪電箱也遭殃，讓里民氣炸。...
電桿、變電箱被貼違規小廣告層出不窮，連中聖里內可愛的彩繪電箱也遭殃，讓里民氣炸。圖／中聖里長崔美瑛提供
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廣告台電加油站

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