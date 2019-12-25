不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

新竹市茄苳景觀大道銜接新竹縣寶山鄉的「東香東街」過去狹小崎嶇，經市府爭取預算，克服山谷地形，進行「新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程」，興建包含橋梁和路堤共長約453公尺、寬約20米的聯通道路，今天宣布通車，交通部長林佳龍說，該聯絡道通車後將有效打通縣市交界道路，滿足在地鄉親需求。

林佳龍強調，竹市作為台灣矽谷，帶動產業聚落發展與就業機會，新竹縣市共享緊密生活圈，交通往來非常關鍵，交通部將協助新竹縣市規畫區域交通路網，從宏觀角度主動規畫藍圖，未來將逐步實現，建設台灣產業心臟。

市府工務處指出，北二高茄苳交流道進入新竹市銜接茄苳景觀大道，該路段終點寬約32米，新竹縣雙林路一段也有20米，但中間串聯的舊道路「東香東街」最寬卻不到5米，沿線不僅行經的大貨車多，車輛交會不易，路段也崎嶇蜿蜒，經常造成交通事故，極需新建道路。

因此，經市長林智堅向交通部爭取經費，共投入3.6億元經費，於東香東街連接雙林路一段附近新闢道路，包含約333公尺平面道路與克服地形而興建，約長約120公尺的「茄苳湖大橋」，讓民眾可直接穿越山谷連通雙林路與茄苳景觀大道，橋體採用單柱懸臂平衡工法興建，在生態環保與道路建設間取得平衡，通車後可成為香山區及寶山鄉連繫竹市區的重要道路。

茄苳交流道向東延伸道路完工後不僅可改善茄苳景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉等各區之間的易達性與安全性，還能強化香山區與西濱地區的聯繫。