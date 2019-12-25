桃園義興花藝中日設計師作品展 花語連結生命線諮詢

桃園市老字號義興花藝將今天起至29日在桃園展演中心一樓展場(近中正路)舉辦「2019花獻桃園．花獻愛」花藝公益展覽，門票收入捐給生命線，現場同時展出生命線關懷者遺族們的作品。

另外，義興設計總監林華英老師帶領Exing團隊專業設計，邀請台灣冠軍花藝師謝垂展老師，和來自日本的空間設計師－二宮一司，共同展出作品。藉由設計師的雙手，跨越時空，打造與自然零距離的「五感設計體驗－視、聽、嗅、觸、靈感」，讓觀展者能感受花草的生命力。我們殷切的期盼，每個生命都像花朵依樣綻放，每個人都可以發現生命的力量，學習珍愛生命。

義興花藝創辦人簡梓昌表示，義興是桃園在地花店，累積30年的服務精神，透過花草生命力，傳遞情感、提升社會溫情，不斷思考如何回饋為社會盡微薄之力，直到遇見了「桃園生命線協會」開啟這些年合作關係。

桃園市生命線協會主任張翠華主任指出，生命線將邁入第29個年頭，深耕桃園提供在地服務，將輕生防治和危機處理作為服務重點，持續推動專業服務，並進一步關懷遺族和家屬，不斷思考如何讓更多民眾重視心理健康與防治的意義，104年開始與義興花藝合作，透過花藝和諮詢服務，也可以為諮商對象打開不同的路。

生命線以「有苦說不出」為例，表示喪親的痛苦很難直接表達，同時也擔心表達悲傷會引來他人的異樣眼光，孤單、有苦難言常是家屬的心聲。所以悲傷輔導需要有表達效果的媒材協助，加入植物與花藝作為媒材，大家不僅能感受放鬆的氣息、植物更能協助大家表達自己想討論的內容。